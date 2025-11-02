2児の母・橋本マナミが体重公開 体型維持のため“太らない3日間の食事”明かす
女優の橋本マナミが1日までに、自身の公式YouTubeを更新。現在の体重や体型維持の秘訣を公表した。
【動画】体重公表！ 橋本マナミが“太らない3日間の食事”を公開
橋本はYouTubeの公式チャンネルに「太らない3日間の食事を公開します」と題した動画を投稿。動画のサムネイルの中で橋本は自身の身長・体重について169cm、56kgと公表。
1日目の朝「最近すごい食べ過ぎてて胃腸が疲れているので…」ともらしつつ、16時間断食と8時間の食事時間を基本とした「オートファジーダイエット」をしたいと説明。昨夜の夕食から16時間後となる昼前の11時には、豚汁、納豆、キムチ、スルメイカといったメニューでお昼ごはん。その日の夕食はダイコンのみそ汁、小松菜と油揚げの煮浸し、サバの竜田揚げ、納豆などのメニューを紹介。
その後も、3日間にわたる手作りメニューやお気に入りのスイーツ、愛飲しているサプリメントなどを解説した。
動画の終盤では橋本が3日間の総括として、食事は手作りを心がけていることや和食を基本としていることを語っていた。
■橋本マナミ（はしもとまなみ）
1984年8月8日生まれ。山形県出身。1997年に「第7回全日本国民的美少女コンテスト」で演技部門賞を受賞し芸能界入り。以降、女優、タレント、グラビアモデルとしてキャリアを重ねる。現在放送中のドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）に出演中。プライベートでは2019年11月に1歳年下の勤務医との結婚を発表。2020年7月に第1子男児出産を発表し、昨年7月8日に第2子女児出産を報告している。
引用：「橋本マナミ」公式YouTube
