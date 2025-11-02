モデル・タレントのマギーさんが自身のインスタグラムで「Japan Mobility Show 2025」を訪れた模様を投稿しています。



【写真を見る】【 マギー 】 “モビショー” で大はしゃぎ「気になるのは…空飛ぶクルマ」 「Japan Mobility Show 2025」で “未来” にわくわく





マギーさんは会場のゲート前から笑顔で入場。往年の名車から最新のコンセプトカーまでが並ぶ会場を軽やかに駆けめぐり、各ブースの前で展示を見ては驚きや興奮の表情をみせています。







「1970年前後の歴代の名車から、最新のキャンピングカー、そして各メーカーが描く“未来のモビリティ”まで」というマギーさんは、フェラーリやランボルギーニなどが並ぶ「スーパーカー」のブースや、HONDA・KAWASAKI・MITSUBISHI・NISSANといった日本メーカーのブースにも来訪。









そして「中でもやっぱり気になるのは…空飛ぶクルマ」というマギーさんは、早速そのコクピットに座って、その気分を味わっていました。









マギーさんは、TOYOTAの高級車「CENTURY」の展示の前で陶然とした表情。「未来はもうすぐそこまで来てるのかもっ！」と胸を高鳴らせ、フォロワーをショーに招いています。

【担当：芸能情報ステーション】