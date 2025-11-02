全日本大学駅伝は１１月２日に名古屋市の熱田神宮〜三重県伊勢市の伊勢神宮の８区間、１０６・８キロで行われる。

いわゆる「大学３大駅伝」の２戦目で、５７回目の今年はオープン参加の選抜２チームを含む２７チームが出場。１月の箱根駅伝の前哨戦としても注目される「伊勢路の戦い」に出場する学校はどうやって決まるのか。（デジタル編集部）

まず、前年大会の上位８校がシード校として選ばれる。国学院大、駒沢大、青山学院大など、箱根駅伝でもおなじみの関東の有力校がシード枠を占めている。

それ以外の全国の８つの地区学連から参加するチームは１７チームで、地区ごとの枠数が決まっている。北海道や東北、中国四国、九州は「１」で、最多は関東の「７」。そのため、今年の場合、関東からは１５校が出場する。

出場校を決める地区選考会は例年、５月から９月にかけてそれぞれ行われる。地区によって選考レースの内容は異なるが、関東地区では各校から８人のランナーが２人ずつ４組に分かれて１万メートルのレースを行い、８名の合計タイムの上位７校が本大会出場権を得る。

５月２４日に平塚市で行われた関東地区選考会では、中央大が１位通過を果たし、以下、大東文化大、順天堂大、日本大、東海大、中央学院大、日本体育大までの７校が出場権をつかんだ。来年の箱根駅伝のシード校では東洋大学が、７位と１１秒余り差の８位で全日本への出場権を逃し、東京国際大も１５位で落選した。箱根予選会を通過した神奈川大、東京農業大も７位以内に入れずに選外となった。全日本に過去１６回出場で２位の実績もある明治大も選考会では１０位だった。

三大駅伝の開幕戦となる出雲駅伝（今年は１０月１３日に開催）にも各地区学連から選抜されたチームが出場するが、関東の１０枠は１月の箱根駅伝でシード権を獲得した１０校に出場権が与えられている。

今年は出雲駅伝の５日後の１８日に箱根駅伝予選会が開かれ、さらにそのおよそ２週間後に全日本駅伝というスケジュールになった。前回の箱根駅伝でシード権を逃した、または出場できなかったが、今年の全日本選考会を突破して出場する学校が６校ある。ハーフマラソンの距離を走った予選会から短い期間で全日本を走るために、選手のコンディション調整や人選にも腐心することになりそうだ。