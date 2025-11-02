BCディスタフ・スキュラとJ.アルバラード騎手 (C)Breeders’ Cup / Eclipse Sportswire

写真拡大

　現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップディスタフ（G1・ダ1800m）は、J.アルバラード騎乗のスキュラ（牝5・W.モット）が、直線で後続を突き放して逃げ切りを決めた。勝ちタイムは1:48.07（良）。

　2着にはナイトロジェン（牝3・M.キャシー）、3着にはレガールド（牝4・D.ベックマン）が入った。日本馬、K.フレイ騎乗のアリスヴェリテ（牝5・栗東・中竹和也）は10着敗退となっている。

【動画】米スキュラが圧勝…ブリーダーズカップディスタフ終わってみればスキュラの一強
BCディスタフ・スキュラとJ.アルバラード騎手 (C)Breeders’ Cup / Eclipse Sportswire

　スキュラの逃走劇で、後続になす術はなかった。終わってみれば5馬身半差の圧勝。ここでは力が違うと言わんばかりの圧勝で、同馬を管理するモット調教師はディスタフ6勝目。ブリーダーズカップ通算は16勝目となった。アルバラード騎手にとってはこの勝利でブリダーズカップ4勝目。

　殊勲のアルバラード騎手は、「彼女は自分で走りたいタイプ。きょうはゲートを出た瞬間、“行く”と決めていた。だから私は邪魔をしなかった。前半は速かったけど、2コーナーでちゃんと息が入ったのが大きい。半マイル標識のところで勝てると確信していた。直線で再加速した時、手応えは完璧だったし素晴らしい走りでした」と、圧巻の走りを称えた。

【全着順】
1着　スキュラ
2着　ナイトロジェン
3着　レガールド
4着　クリコ
5着　ドースヴェイダー
6着　ガンソング
7着　サラワクリム
8着　ドライパウダー
9着　マジェスティックウップス
10着　アリスヴェリテ・日
11着　サイズミックビューティー
競走中止　ジンジン
出走取消　スコティッシュラッシー