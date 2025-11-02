現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップディスタフ（G1・ダ1800m）は、J.アルバラード騎乗のスキュラ（牝5・W.モット）が、直線で後続を突き放して逃げ切りを決めた。勝ちタイムは1:48.07（良）。

2着にはナイトロジェン（牝3・M.キャシー）、3着にはレガールド（牝4・D.ベックマン）が入った。日本馬、K.フレイ騎乗のアリスヴェリテ（牝5・栗東・中竹和也）は10着敗退となっている。

BCディスタフ・スキュラとJ.アルバラード騎手 (C)Breeders’ Cup / Eclipse Sportswire

スキュラの逃走劇で、後続になす術はなかった。終わってみれば5馬身半差の圧勝。ここでは力が違うと言わんばかりの圧勝で、同馬を管理するモット調教師はディスタフ6勝目。ブリーダーズカップ通算は16勝目となった。アルバラード騎手にとってはこの勝利でブリダーズカップ4勝目。

殊勲のアルバラード騎手は、「彼女は自分で走りたいタイプ。きょうはゲートを出た瞬間、“行く”と決めていた。だから私は邪魔をしなかった。前半は速かったけど、2コーナーでちゃんと息が入ったのが大きい。半マイル標識のところで勝てると確信していた。直線で再加速した時、手応えは完璧だったし素晴らしい走りでした」と、圧巻の走りを称えた。

【全着順】

1着 スキュラ

2着 ナイトロジェン

3着 レガールド

4着 クリコ

5着 ドースヴェイダー

6着 ガンソング

7着 サラワクリム

8着 ドライパウダー

9着 マジェスティックウップス

10着 アリスヴェリテ・日

11着 サイズミックビューティー

競走中止 ジンジン

出走取消 スコティッシュラッシー