子役・宮崎莉里沙、赤ちゃん時代のハロウィン仮装公開「すごく可愛い」「まつ毛長い」と反響
【モデルプレス＝2025/11/02】子役の宮崎莉里沙が10月31日、自身のInstagramを更新。幼少期のハロウィン仮装姿を公開した。
【写真】人気子役、赤ちゃん時代の写真が可愛すぎる
NHK連続テレビ小説「おむすび」（2025年）で主演の橋本環奈の娘役を務め、現在放送中の日本テレビ系土曜ドラマ「良いこと悪いこと」（毎週土曜よる9時〜）では主演の間宮祥太朗演じる高木将の娘・花音を演じている宮崎。投稿では「お菓子をいっぱいもらいました みなさんはどんなお菓子がすきですか？？二枚目はちび莉里沙の仮装」とコメントし、現在の自身の写真とともにパープルのドレスを着てネコ耳をつけた赤ちゃん時代の仮装ショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「赤ちゃんの頃からすごく可愛い」「まつ毛長い」「癒された」「面影がある」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆子役・宮崎莉里沙、赤ちゃん時代の仮装姿公開
◆宮崎莉里沙の投稿に反響
