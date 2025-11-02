階下から「深夜2時の雄叫び」に我慢の限界！ゲームの騒音に悩まされた住人が警察に通報した顛末【作者に聞く】
階下に新しい住人が引っ越してきてから、騒音に悩まされるようになったオムニウッチーさん(@omni_uttii821)の実録漫画『誰かアイツを』を紹介するとともに、作者に話を聞いた。
■警察が注意しても20分後に再開…騒音主の異常な行動
近隣環境に恵まれたマンションに住んでいたオムニウッチーさんだが、階下の住人が引っ越してきたことで、状況は一変。突然「ぎゃあああ、うおおお！うわぁああ！」という雄叫びが頻繁に聞こえるようになった。
断続的に続く声から、ゲームに夢中になっていると予想。雄叫びが深夜2時過ぎから数時間続くため、管理会社に電話して注意してもらった。しかし、注意直後は静かになるものの、日が経つとまたうるさくなるという繰り返しだった。
最終手段として警察に通報し、直接注意してもらったが、その効果は一時的だった。「勇気を出して警察に通報したのに、わずか20分後には再び雄叫びが聞こえ始めました。全然懲りてなくてびっくりしました」と、オムニウッチーさんは当時の心境を明かす。
■「引っ越すのも悔しい」作者の苦悩
騒音問題について、オムニウッチーさんは「こちらが引っ越すのも悔しいですし、向こうが引っ越してくれるのを祈るしかないのか」と、悩みを漫画で告白した。
