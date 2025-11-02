イギリス中部を走行中の列車内で乗客が次々と刃物で刺され、10人が病院に搬送されました。警察はこのうち9人が重体だとみられ、容疑者の男2人を逮捕したと発表しました。

警察によりますと、1日午後7時40分ごろ、中部ケンブリッジシャー州の列車内で「複数の人が刺された」と通報がありました。

列車は、サウス・ヨークシャー州のドンカスター駅を出発し、ロンドンのキングス・クロス駅に向かっていて、通報を受けてロンドン中心部からおよそ90キロのところにあるハンティンドン駅で緊急停車しました。

駆け付けた警察官により容疑者の男2人が逮捕されたほか、10人が病院に搬送され、このうち9人が重体だとみられるということです。

イギリスメディアは容疑者は大型ナイフを持っていて、駅のホームで警察官に取り押さえられたとの目撃者の話を伝えています。

列車の乗客

「『ナイフを持っている。刺された』という声が聞こえて、人々が犯人から逃げるために車両内を移動していました。血まみれでした」

事件を受けて、スターマー首相はSNSに「列車内で起きた痛ましい出来事は、深く憂慮すべき事態だ」と投稿しました。

警察はテロ対策の部門とともに、詳しい状況を調べています。