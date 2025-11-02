【日本海側では雷雨も】東日本・西日本では広く晴れて行楽日和に 朝晩と日中の気温差に注意 3日に木枯らし1号発表の可能性も【11月2日天気】
全国の天気です。きょうは北日本は日本海側を中心に、晴れたり雨が降ったりの変わりやすい空模様で、雷雨となる所もあるでしょう。東日本と西日本の太平洋側は広く晴れて、行楽日和となる見込みです。北海道の山沿いは、雪の降る所がありそうです。
予想最高気温です。きょうは北海道は平年並みかやや低く、空気がヒンヤリと感じられそうです。その他の地域は平年並みかやや高く、昼間は過ごしやすい陽気となるでしょう。晴れる所は、朝晩と日中の気温差が大きくなりそうです。
■きょうの各地の予想最高気温
札幌 :10℃ 釧路 :13℃
青森 :17℃ 盛岡 :16℃
仙台 :20℃ 新潟 :19℃
長野 :19℃ 金沢 :18℃
名古屋:20℃ 東京 :21℃
大阪 :22℃ 岡山 :21℃
広島 :21℃ 松江 :19℃
高知 :24℃ 福岡 :22℃
鹿児島:24℃ 那覇 :26℃
週間予報です。あすの文化の日も日本海側は雷雨となる所がありますが、太平洋側は晴天が続く予想です。あすにかけて北よりの風が強く、木枯らし1号の発表があるかもしれません。火曜日以降は大きな天気の崩れはなく、秋晴れの日もありそうです。