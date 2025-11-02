全国の天気です。きょうは北日本は日本海側を中心に、晴れたり雨が降ったりの変わりやすい空模様で、雷雨となる所もあるでしょう。東日本と西日本の太平洋側は広く晴れて、行楽日和となる見込みです。北海道の山沿いは、雪の降る所がありそうです。

予想最高気温です。きょうは北海道は平年並みかやや低く、空気がヒンヤリと感じられそうです。その他の地域は平年並みかやや高く、昼間は過ごしやすい陽気となるでしょう。晴れる所は、朝晩と日中の気温差が大きくなりそうです。

■きょうの各地の予想最高気温

札幌 :10℃ 釧路 :13℃

青森 :17℃ 盛岡 :16℃

仙台 :20℃ 新潟 :19℃

長野 :19℃ 金沢 :18℃

名古屋:20℃ 東京 :21℃

大阪 :22℃ 岡山 :21℃

広島 :21℃ 松江 :19℃

高知 :24℃ 福岡 :22℃

鹿児島:24℃ 那覇 :26℃

週間予報です。あすの文化の日も日本海側は雷雨となる所がありますが、太平洋側は晴天が続く予想です。あすにかけて北よりの風が強く、木枯らし1号の発表があるかもしれません。火曜日以降は大きな天気の崩れはなく、秋晴れの日もありそうです。