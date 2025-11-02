TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

全国の天気です。きょうは北日本は日本海側を中心に、晴れたり雨が降ったりの変わりやすい空模様で、雷雨となる所もあるでしょう。東日本と西日本の太平洋側は広く晴れて、行楽日和となる見込みです。北海道の山沿いは、雪の降る所がありそうです。

予想最高気温です。きょうは北海道は平年並みかやや低く、空気がヒンヤリと感じられそうです。その他の地域は平年並みかやや高く、昼間は過ごしやすい陽気となるでしょう。晴れる所は、朝晩と日中の気温差が大きくなりそうです。

■きょうの各地の予想最高気温
札幌　:10℃　釧路　:13℃
青森　:17℃　盛岡　:16℃
仙台　:20℃　新潟　:19℃
長野　:19℃　金沢　:18℃
名古屋:20℃　東京　:21℃
大阪　:22℃　岡山　:21℃
広島　:21℃　松江　:19℃
高知　:24℃　福岡　:22℃
鹿児島:24℃　那覇　:26℃

週間予報です。あすの文化の日も日本海側は雷雨となる所がありますが、太平洋側は晴天が続く予想です。あすにかけて北よりの風が強く、木枯らし1号の発表があるかもしれません。火曜日以降は大きな天気の崩れはなく、秋晴れの日もありそうです。