2017年からフランス・リヨンに住む日本人のロッコさんは、9歳、7歳、1歳の3人の子どもたちと、フランス人の夫と共に暮らしています。完璧主義や頑張りすぎる傾向に悩んでいましたが、フランスで暮らすようになったことで「こんなに肩の力を抜いても子どもはちゃんと育つんだ」と気が付いたそうです。今回は、そんなロッコさんの著書『フランス人はママを理由に諦めない』から一部を抜粋し、賢く手を抜いて自分らしく生きる暮らし方を紹介します。

夕食は子どもと一緒に食べない

我が家の食卓はいつもにぎやか。長男と二男の「おかわり！」「スプーンが落ちた！」といった元気な言葉が飛び交い、ふと目を離すと三男がイスの上に立ち、コップを倒して床には大きな水たまり…。このようなハプニングは日常茶飯事です。

家族で食卓を囲める喜びを感じつつ、「子どものお世話に追われて、食事をした気がしない」という悩みがありました。

夫婦で話し合った結果、「子どもが小さいうちは、夕食だけ別にしよう」と決め、今でもこの方法を続けています。

そんな我が家の夜のルーティンはこんな流れ。18時にお風呂、パジャマに着替えた後、18時半に子どもたちの夕食。その後19時に歯みがきを済ませ、19時半に本の読み聞かせをして、20時に消灯。そしてようやく、夫婦のゆっくりとした夕食の時間が訪れます。

家族のルールを決めるのは自分たち

ただ、親子別々に食事をすると、夕食の時間が遅くなることがネックでした。そんなとき、夫が「自分たちは何を優先したいか？」という問いを投げかけてくれました。

子どもが生まれると、無意識に自分が育った環境やネットの情報に左右されがちです。ですが、大切なのは「家族のルールを決めるのは自分たち」ということ。そんな基本に改めて気づかされた瞬間でした。

「ゆっくり夕食を取りたい」という気持ちが強い私たちは、胃腸に負担のない食事を心がけることでモヤモヤを解決。

また、平日の食事がバラバラな分、週末は家族で買い出しへ。みんなで料理をしながら食卓を囲む時間を大切にしています。

家庭ごとに最適なスタイルを見つける

周りのフランスの家庭も、夕食はライフスタイルに合わせた形をとっています。

ある友人は、ドタバタでもいいから家族全員で18時に夕食と決めているそう。また、帰宅が遅いのでベビーシッターに食事をお願いしている友人もいます。



共通点は、各家庭に合わせてやり方を決めていること。どれも間違いではなく、家庭ごとに最適なスタイルを見つければいいと実感しました。

