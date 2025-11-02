「家」を重視する血縁主義から「個」の時代に変化しつつある現代では、弔いの「正解」を教えてくれる人が身近にいないために、葬式やお墓の問題に悩まされる人も多くなってきています。そこで今回は、浄土宗僧侶・鵜飼秀徳さんと日本経済新聞記者・大久保潤さんによる共著『弔いの値段 葬式、墓、法事……いくら払うのが正解か?』から抜粋し、弔いにまつわる「聞きたくても聞けなかった実情」をご紹介します。鵜飼さんによると、「近年、『永代供養』を巡ってトラブルが報告されている」そうで――。

【書影】ジャーナリストであり現役住職が語る、弔いの現場のリアルな声。鵜飼秀徳、大久保潤『弔いの値段 葬式、墓、法事……いくら払うのが正解か?』

永代供養か永久供養か――トラブル多発。取り返しのつかない事態も

近年、「永代供養」を巡ってトラブルが報告されています。

「永代」「合祀」「合葬」などという専門用語がわかりにくい上、内容をよく理解せずに契約した結果、取り返しのつかない事態を招くこともあります。

昨今では「永代供養」が墓の主流になりつつありますが、永代供養とは何か、と説明を求められれば、明快に答えるのはなかなか難しいものです。

長年、墓の調査・研究を続けている者ですら説明に窮するのですから、多くの消費者はよく分からないまま、永代供養墓を買い求めているかもしれません。

永代供養には２つの種類がある

まず、「永代供養」には、大きく異なる２つの種類があることを知ってほしいです。江戸時代の寺請制度時代から続いてきた「本来の永代供養＝永代祠堂（えいたいしどう）」と、永代祠堂から派生した「現代の永代供養」です。

前者の「永代祠堂」の利用者は、菩提寺の檀家であることが前提です。墓や仏壇の継承者がいなくなった（いなくなりそうな）場合に、遺骨を合祀墓に移し、位牌を菩提寺の位牌堂に祀って、住職が「永代にわたって」供養します。毎日、回向する位牌を「日牌（にっぱい）」、月命日に回向する位牌を「月牌（がっぱい）」などと呼びます。戒名は永代祠堂台帳に記載され、菩提寺で永続的に受け継がれます。

赤の他人同士が合祀され、一冊の永代祠堂台帳に記載されて、回向されるのですから、供養の期限は「ほぼ永久」ととらえてよいです。永代祠堂のポイントは「菩提寺が」責任をもって供養してくれるところにあります。永代祠堂は、現在も多くの寺で受け継がれてきています。

一方で「現代の永代供養」は、ちょっとニュアンスが違います。先述のように「本来の永代供養（祠堂）」は、一族で祀り続けることのできなくなった故人を、菩提寺が代わって供養し続けるものです。ですが、「現代の永代供養」の特徴はそんなにシンプルではありません。主に次の４つの特徴があります。

（1）檀家でなくとも誰でも買える（一見でも受け入れてくれる）

（2）宗旨宗教を問わない

（3）多くが期限付きの供養

（4）納骨期限を迎えれば合祀墓等に改葬される

檀家に限定される永代祠堂とは異なり、現代の永代供養はかなり門戸が広いです。檀家の枠組みから離れ、宗旨を問わないので、「縛り」はゆるい反面、能動的に供養する責任はむしろ「遺族側」にあるといえます。

宗教・宗派による扱いのルールやしきたりの違いは？

永代供養に関するルールは、宗教・宗派で決められた規定はありません。ですから、永代供養をやっている各寺院によって、まちまちということになります。都会の永代供養では、広く無宗教で受け入れているところが少なくないです。仏教寺院なのに、キリスト教徒や新宗教の信者でも受け入れるところが増えてきました。

また、仏教徒である必要はあるけれど、別の宗派でも構わないというところもあります。ただ、これらの永代供養墓において、別の宗教者を呼んで供養する際には注意が必要です。



つまり、例えば日蓮宗寺院の境内地にある永代供養墓の前で、キリスト教の神父や新宗教の宗教者が儀式をするといったケースです。また、同じ仏教教団であっても別の寺院の僧侶が儀式をするのもＮＧということもあります。契約している墓地運営者以外の宗教者が儀式を実施してもよいかどうか、事前に確認しておいた方がよいでしょう。

さらに、「以前の宗派は問わないけれど、うちの寺に永代供養された際には檀家になっていただく」という寺もあります。筆者の寺もこれに当てはまります。

この場合は、「永代供養を契約した寺が菩提寺になり、檀家になる」ということです。ですから、すべての儀式は菩提寺の住職がやることになります。また、親族が亡くなった際には住職に連絡を入れ、葬儀をやってもらう必要が出てきます。

「現代の永代供養」の種類は多種多様

「現代の永代供養」の種類は多種多様です。室内納骨堂（ロッカー式、自動搬送式）、屋外納骨堂、樹木葬（個別納骨型、合祀型）、石塔・石仏（個別納骨型、合祀型）、古墳型（個別納骨型、合祀型）、夫婦墓、個人墓などがあります。

なお、「樹木葬」という名称は、葬儀の形態を連想させるが、あくまでも「墓」の一種です。本来は「樹木墓」と呼ぶべきでしょう。

これだけでもややこしいのに、それぞれに納骨期限が設定されているプランと、設定されていないプランがある。「永代供養」をうたっているのに、「期限付き」という矛盾が、消費者を混乱させています。歴史的な永代祠堂の用語を、現代の墓に転用しているのが誤解を生んでいる元凶です。

「永代供養」という言葉はトラブルを生じさせる原因なので、やめたほうがよいと思っています。

※本稿は、『弔いの値段 葬式、墓、法事……いくら払うのが正解か?』（講談社）の一部を再編集したものです。