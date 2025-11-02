2025年11月2日の『情熱大陸』にフランス料理シェフ・三國清三さんが登場。その三國さんが20代で挑んだ海外修行について記した記事を再配信します。＊＊＊＊＊＊＊＊フランス料理シェフ・三國清三さんは、自らがオーナーシェフを務めていた東京・四ツ谷の人気店「オテル・ドゥ・ミクニ」を２０２２年末に閉店し、２０２５年９月、同じ場所にカウンター８席の店「三國」をオープンさせました。この「三國」について、三國さんは「グランメゾンを率いていたときにはできなかった夢を、この店で実現させたい」と語っています。今回は、そんな三國さんの著書『三國、燃え尽きるまで厨房に立つ』から一部を抜粋し、三國さんのこれまでの歩みをご紹介します。

【写真】「アラン・シャペル」の店の前で、ムッシュ・シャペルと

僕はフランス料理を捨てるつもりで帰国した

１９８２年、８年間の修業を終え年末の東京に降り立った僕は、もうフランス料理はやめようと思っていた。

スイスの日本大使館の専属料理人として欧州に渡ったのは20歳のときだ。

その後、「オテル・ドゥ・ヴィル」（のちの「ジラルデ」）を皮切りに「トロワグロ」「オーベルジュ・ドゥ・リィル」「アラン・シャペル」など、ミシュラン・ガイドの三つ星レストランを渡り歩いて技を磨いた。

鍛錬の日々の中で高まっていったのは、自分は誰よりも努力を重ねているという強烈な自負だ。と同時に、修業の場を変えながら磨き上げた技術への自信はゆるぎないものとなっていった。

僕は料理人なら誰もが憧れる数々の三つ星レストランでいずれも重要なポジションを与えられ、技術の対価として高い報酬を得ることができる。僕はどこへ行っても通用する。ここまで完璧な仕事は、フランス人の料理人にだってそうそうできるものじゃない。

経験を重ねる中で、僕はいつのまにかすっかり天狗になっていた――。

その鼻をへし折られたのは、最後の修業の場となった「アラン・シャペル」で働き始めて３か月目のことだった。

「洗練されていない。お前はかたちだけだ」

“厨房のダ・ヴィンチ”の異名をもつムッシュ・シャペルは、寡黙で厨房ではほとんど口をきかない。だが、その眼差しと哲学で場を完全に支配していた。見つめられれば手が震える。すべてを見透かされているような気がしてしまうのだ。

あの日、そんなシャペルが、僕の盛りつけた魚料理の皿に目を落とし、低い声でつぶやいた。



「セ・パ・ラフィネ」

直訳すれば「洗練されていない」。

僕にはそれがこう聞こえた。「お前はかたちだけだ」。

ムッシュ・シャペルは僕が誰よりも美しく仕上げた料理を、たったひと言で切って捨てた。なぜ？ どこが？ 続く言葉に耳を澄ませたが、真意を説明してくれることはなかった。それどころか、契約期間が終了するまでのそれから約１年の間、まったく口をきいてくれなかったのである。

数々の三つ星レストランで腕を磨き上げてきたこれまでの自分。そのすべてが否定されたと感じた。でもなぜ？ それからは悶々と考え続ける地獄の日々だ。

「セ・パ・ラフィネ」という言葉が頭の中をぐるぐる巡る。あの日僕の作った料理は、アラン・シャペルの料理としては文句なかったはずだ。なぜなら、シャペルはあの皿をそのまま客席に運ばせた。そして、その後も彼は僕を使い続けた。ポジションを外されることもなかった。

それがどうして、「セ・パ・ラフィネ」なのか。「洗練されていない」のか。「かたちだけ」なのか。

考えても考えても答えは出ない。そんなときヒントをくれたのは、同僚たちだった。

夏の暑い日にはやっぱりそうめんが食べたい

「アラン・シャペル」では、賄い料理を料理人が当番制で作っていた。僕が担当だったその日はむちゃくちゃ暑く、ツルッとそうめんでも食べたくなるような陽気。だから、フランス人のみんなの食が進むように、油分を控えたさっぱり仕立てのフレンチを作った。

ところが、あろうことか、同僚の一人がひと口食べるなり首をかしげ、生クリームを手に取るやドバドバかけ始めた。もう一人は「これじゃ元気が出ないよ」と、バターまで足してやがる。チーズを盛大に振りかけているやつまでいる。

「なんてことするんだ、だいなしじゃないか」と言いかけて僕は口をつぐんだ。だいなしになったそれを、「こうでなくっちゃ」と言わんばかりの顔で、おいしそうに食べ、おかわりまでしているのだ。

そうか、そういうことか――。

ようやく謎が解けた気がした。あたりまえのことだけど、僕はフランス人じゃない。フランスに長年住み、フランス語を話し、フランス料理を作ることを仕事にしているが、フランス人にはなれない。暑い夏にそうめんが食べたくなる僕は、どうあがいても、しょせん日本人なのだ。

それなのにフランス人気取りで、フランス人のまねをして、フランス人のようにフランス料理を作っていた。

日本に帰って日本人としてフランス料理を作ろう

僕が「アラン・シャペル」の厨房で作ってきた料理は、正真正銘のシャペルの料理だ。でもそれじゃダメなんだ。なぜなら僕は日本で生まれ育った日本人だから。

ムッシュ・シャペルはそれを見抜いていた。だからこその「セ・パ・ラフィネ」だ。「フランス人になりすましてフランス人の料理をコピーしているだけ。お前日本人だろ？ なにかっこつけてるんだ」――あの人はきっとこんなふうに言いたかったのではないか。

「かたちだけ」つまり「魂がこもっていない」。

そう言われてみれば思いあたることがあった。仔牛の腎臓や睾丸といったフランスではポピュラーな素材を使った料理を作りながら、僕は違和感を覚える自分の心に蓋をしていた。あのとき本音ではこう思っていたのだ。

こういうのって、本当にうまいんだべか――。

もう日本に帰ろう。帰って自分の料理を作ろう。フランス人になったような気分で作るフランス料理はきっぱり捨てる。日本人としてフランス料理を作るんだ。

こうして僕は、「アラン・シャペル」を最後に料理修業を切り上げ、東京に舞い戻ってきた。

※本稿は、『三國、燃え尽きるまで厨房に立つ』（扶桑社）の一部を再編集したものです。