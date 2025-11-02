日本テレビ系列で現在放送中の及川光博主演の日曜ドラマ『ぼくたちん家』（毎週日曜よる10：30〜）。第4話が11月2日に放送予定です。

及川光博演じる、心優しきゲイの動物飼育員・波多野玄一（50歳）が恋をしたのは、手越祐也演じるクールなゲイ・中学教師の作田索（38歳）。

「恋なんていらない」と言う索に、玄一は家を買うことを提案する。

そんな2人の前に現れたのは、白鳥玉季演じる15歳のトーヨコ少女・楠ほたる。

そんなほたるが大金を手に言い放つ。

「私、あなたを買います。3000万円で。中学卒業までの半年間、親のフリしてください」

社会のすみっこで繋がった、3人の奇妙な生活が始まる。

笑って、泣いて、笑っちゃう、奇妙なホーム＆ラブコメディ。

主題歌は甲本ヒロト作詞・作曲によるザ・ハイロウズの『バームクーヘン』。1999年発表のハイロウズの名曲を、今回のドラマに合わせて編曲。牧歌的でかわいらしくアレンジされた曲を、及川光博、手越祐也、白鳥玉季の3人が歌います。

＊以下11月2日放送回のネタバレを含みます。



日本テレビ系列・日曜ドラマ『ぼくたちん家』

＜前回のあらすじ＞

「親のフリ、しようと思います」――。心優しきゲイのおじさん波多野玄一は、同じアパートで１人で暮らしている中学３年生の楠ほたる（白鳥玉季さん）に頼まれて、秘密の親子契約を締結。

もともとほたると一緒に暮らしていた母・ともえ（麻生久美子さん）は、会社のお金3000万円を横領した疑いで警察に追われ、現在も逃亡中。母が横領なんてするはずない、何か訳があるに決まってる、だから施設に行かずにここで母の帰りを待ちたい…そんなほたるの気持ちを大事にしてあげたくて、卒業までの半年間だけ父親のフリをすることに決めた玄一。

契約金として、ともえが残していった3000万円を渡してくるほたるに、玄一は「お金はいらないよ」と拒否するものの、「持っとくだけでいいんで」とお願いされて、ひとまず預かっておくことに。

そうとは知らず、2人を本当の親子だと思い込んでいるほたるの担任・作田索は、玄一に誘われ、2人が暮らすアパートの隅で車中泊を始める。

恋人・吉田との同棲を解消したばかりで家がない索。ちゃんとした部屋がほしいけれど、さすがに自分の生徒と同じ屋根の下で暮らすわけにはいかないと、新しい部屋が見つかるまで車の中で寝泊まりすることに。

アパートの大家・井の頭（坂井真紀さん）も交え、奇妙な形でスタートした玄一、索、ほたるの共同生活。久々に心が弾む玄一は、朝、おにぎりを作ってみんなにお裾分け。でも索は「いつも食べないんで、大丈夫です」。ほたるも「親のフリするのは、頼んだ時だけでいいです」……玄一の気持ちは空回り。

そろそろ卒業後の進路を決めなきゃいけないほたる。とりあえず、行ってみたい学校を探すことから始めてみようと、高校のパンフレットとにらめっこ。でも、何をどう選べばいいのやら……。気が付けば、またいつものようにトーヨコに足を運んでしまう。

一方、玄一は、部屋探しをする索に、仲良しの不動産屋・岡部（田中直樹さん）を紹介。頼まれてもいないのに、索におせっかいばかり焼いてしまう玄一。始まってしまった玄一の気持ちは、もう抑えられないところまできてしまっていて……。

そんな中、玄一たちのアパートに、ほたるのロクデナシな父・仁が現れ……！

自分で選ぶのって難しい、でも自分で選んだから大事にできる。親子のフリをする玄一とほたる、それを信じ込んでいる索……。

そんな中、玄一たちのアパートに、ほたるのロクデナシな父・仁が現れ大騒動に！彼にはある目的があった！



日本テレビ系列・日曜ドラマ『ぼくたちん家』

＜第４話あらすじ＞

「好きなんです！」――。

心優しきゲイのおじさん波多野玄一は、好きになってしまった中学校教師・作田索に想いを告白。今まで索にいろいろおせっかいを焼いていたのは、索のことが好きだから…。素直な気持ちを伝えるものの、その気のない索に「そんなことより、今はほたるさんのことですよ」とスルーされてしまう。

同じアパートで暮らす中学3年生・楠ほたると親子のフリをする契約を交わした玄一。その秘密を、ほたるの母・ともえが残した3000万円を狙うロクデナシな実父・仁に知られてしまった。

「あなた捕まりますよ？本当の父親が通報でもしたらどうするんですか？」と玄一を責める索は、事実を黙認していたアパートの大家・井の頭のことも「共犯ですよ」と非難。そうはいっても、もう親子の契約しちゃったし、今さら撤回できないし……と頭を抱える玄一。

翌日、ほたるから3000万円の在りかを聞き出そうと躍起になる仁が中学校にまで押しかけてきて、索が慌てて応対。「娘に会いに来たんですよ。悪いですか？」と開き直る仁。

索が「通報します？他人が親のフリしてるって」と探りを入れると、仁は「するわけないでしょ。だって、あの人捕まっちゃったら、俺がほたるの面倒みなきゃいけないでしょ」。仁の興味がお金にしかないと分かった索はムカついて、「もう来ないでもらえますか？」と仁を追い返し……。

一方、玄一は、パートナー相談所の百瀬（渋谷凪咲さん）とバッタリ鉢合わせ、索に告白してしまったことを打ち明ける。「でもまあ、向こうは興味ない感じだし」と肩を落とす玄一に、百瀬は「興味、持たせればいいんですよ。運命だって思わせるんです」とアドバイス。玄一は分かったような、分からないような……。

そんな中、ほたる宛てに差出人不明の手紙が届き、事態は急転！手紙を読んだほたるは、玄一の部屋に隠していた3000万円入りのスーツケースを持ってアパートを出るが、その直後、仁にさらわれてしまう――！

手紙の差出人は一体誰！？失踪中のともえ！？それとも3000万円を狙う仁のワナ！？ほたるを追いかける玄一と索！3人の運命が動き始める！！