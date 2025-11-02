「ハーゲンダッツ」の“贅沢バー”が再登場！ 高級感あふれる味わいのザッハトルテをアレンジ
「ハーゲンダッツ」は、11月4日（火）から期間限定で、アイスクリームバー「ザッハトルテ」を、全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストアなどで発売する。
【写真】甘酸っぱいアプリコットソースをIN！ こだわりバーの断面
■やわらか、パリパリ、とろり
今回再登場するのは、濃厚なチョコレートと酸味のあるアプリコットを組み合わせたオーストリア発祥のスイーツ”ザッハトルテ”の味わいを、「ハーゲンダッツ」らしい豊かな食感のバーで楽しめるアイスクリーム。
くちどけが良く濃厚なチョコレートアイスクリームには、ミルクのコクとともにビターな味わいが感じられるよう、ダークチョコレートが使用されている。
また、外側はやわらかく内側がパリパリとした、異なる2種類のチョコレートコーティングを採用。
さらに、チョコレートコーティングの間には甘酸っぱいアプリコットソースを施し、重厚感のある味わいを豊かな食感とともに楽しめる贅沢バーに仕上げているという。
