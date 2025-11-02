「まさに圧巻」同僚の古橋より先に…鮮烈１G１A！元J１MVPを英メディアが激賞！「右SBというより、右サイドの脅威そのもの」
現地11月１日に開催されたイングランド２部リーグ第13節で、日本人３選手を擁するバーミンガムが、ポーツマスとホームで対戦。４−０で大勝した。
古橋亨梧が58分から出場、藤本寛也が出番なしとなったなか、主役級のパフォーマンスを披露したのが、岩田智輝だ。
右サイドバックで先発した28歳は、１−０で折り返して迎えた56分、CKにニアで反応し、渾身のダイビングヘッドでネットを揺らしてみせた。セルティックでも共にプレーした古橋は、リーグ戦でいまだノーゴールのなか、先に得点を記録する形となった。
勢いに乗る岩田はさらに、88分にケシ・アンダーソンのダメ押し点を演出。１ゴール１アシストの大活躍で、ポーツマス撃破の立役者となった。
地元メディア『Birmingham Live』は採点記事で岩田を最高評価。単独トップの９点を付け、賛辞の言葉を並べた。
「日本人選手のプレーはまさに圧巻。一瞬で最前線に飛び出し、次の瞬間には最終ラインに下がる。右サイドバックというより、右サイドの脅威そのもの。得点も当然の結果だった」
横浜F・マリノス時代の2022年にJ１MVPに輝いた岩田は、翌年にセルティックへ。しかし、スコットランド屈指の強豪では力を発揮できず、2024年にバーミンガムに移籍。すると、持ち味を存分に発揮し、イングランド３部制覇に大きく貢献した。
バーミンガムは現在、イングランド２部で11位に留まっているものの、昇格プレーオフ圏内までは勝点４だ。２年連続で昇格を果たし、世界最高峰のプレミアリーグに辿り着けるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】高難度！2022年J１MVPの今季初ゴールは鮮烈そのもの
