歌手の和田アキ子（75）が2日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。失職した静岡県伊東市の田久保真紀前市長（55）について語った。

伊東市議会は10月31日の臨時議会で、学歴詐称を指摘されている田久保氏に対する再度の不信任決議案を、賛成多数で可決した。市議会は9月1日にも不信任決議を全会一致で可決しており、田久保氏は31日で失職。50日以内に市長選が実施される。

田久保氏は失職にあたり「一生懸命頑張った。やりきった」と涙を流す一幕もあり、最後までマイペースを貫いた。わずか5カ月での退任となったが、退職金192万円3750円が支給されるという。

これについて和田は「どう考えても本当にあの時に正直に。大した問題じゃなかったんだから別に。卒業してるしていないはね」とコメント。「少々は“ウソでした”とか言うとかね。その時はその時で反応は凄いんだろうけど。輪をかけてまあ（卒業証書ととするものを）19秒見せたとかさあ。本当に残念だよね、ある意味ね」と言い切った。

伊東市に関しては「まあでもこれで皆さんも、さっぱりしたって言ったら変な言い方ですけれども、もう一新して頑張ろうっていう団結力が生まれたんじゃないでしょうかねえ」と話した。