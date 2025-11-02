元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が２日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」に出演。スケールのでかすぎる長嶋家の大晦日の恒例行事を明かした。

この日は、かまいたちの濱家隆一、山内健司の２人と千葉・成田山で食べ歩きロケ。

成田のランドマークである成田山新勝寺の総門をバックにしたオープニングで、一茂は「ここは、すごく由緒あるお寺です。僕はすごく懐かしいですね」と思い出たっぷりに回想。「中学のころですけど、父親の知り合いと毎年１２月３１日、ここに来てお参りをしていたという思い出があります」と父・長嶋茂雄さんらと毎年大晦日に訪れていたと説明した。

大晦日は、渋谷の知り合いの家に集合してそこでカレーを食べるのが恒例で、３０、４０人の大人数で成田へ電車に乗って成田まで移動していたという。「（車内で）父親を見たファンが、１万円札を１００枚持ってまして。『茂雄さん、これにサインしてください』って言って。父親が１万円札にサインしてました。今はたぶんそういうことしちゃいけないんだろうけど。その人が別、使わなければ」とファンにねだられてサインしていたというエピソードを披露した。

続けて「その隣に高倉健さんも座っておりました」と超大物俳優が一緒だったと明かすと、山内は「スケールがすごすぎるな」、濱家も「登場人物がエグすぎます」とただただあ然としていた。