¿Íµ¤¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤êÁ°¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î±Ý¸¶°ÍÆá¡Ê28¡Ë¤¬1Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦Æþ¤êÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
±Ý¸¶¤Ï·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¡Ö°ìºòÇ¯¤Î12·î¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ð¥¤¥È¤Ç¡Ê¤ª¶â¤ò¡Ë¤¿¤á¤Æ¤Ï³¤³°¹Ô¤Ã¤Æ¡£±Ñ¸ì¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¥Î¥ê¤Ç¤¹¤±¤É¡£¾Íè¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢»Å»ö¤Ç³¤³°¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£²»³Ú¹¥¤¤ä¤·¡¢DJ¤Ê¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Á¤ç¤¦¤É2Ç¯Á°¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ý¸¶¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤¿»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢20ºÐ¤Î¤È¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1Çñ¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹Ô¤Ã¤¿¤é¥Ï¥ó¥°¥ëÊ¸»ú¤¬µ¹æ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬²ù¤·¤¹¤®¤Æ¡£¹Ô¤¤Èµ¢¤ê¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤À¤±¼è¤Ã¤Æ¡¢1¥«·î´Ö¡¢´Ú¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹Å¾¡¹¤È¡£¤¹¤´¤¤»É·ãÅª¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÈÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤·¡£¤½¤Î1¥«·î´Ö¤Ç´Ú¹ñ¸ì½¬ÆÀ¤·¤Æ¡£¤½¤³¤«¤éÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¹¤®¤Æ¡£Â¾¤Î¸À¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¤Î¤¬¡×¤È´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£