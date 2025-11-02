還暦を過ぎても競馬を見ながら泣けるものだと思わなかった。

快挙は突然やって来るものではない。１９９６年、タイキブリザードが日本調教馬としてＢＣクラシックに初挑戦した。結果は優勝したアルファベットスープから２７馬身差の最下位（１３着）。中盤からレースに参加すらさせてもらえなかった屈辱の敗戦から、日本競馬の闘いは始まった。あれから２９年。フォーエバーヤングが正真正銘の世界最高のダート王に輝いた。

１ドルが８０円前後で推移する円高時代の３１年前の１９９４年、たった一度、立て続けにＧ１が並ぶアメリカ競馬の祭典を観戦した。「全レースがメインですよ」マイル（スキーパラダイス）とディスタフ（エリンバード）に騎乗した武豊騎手が興奮気味に語ったが、なかでもクラシックは特別だった。

「ザ・レース」に、その名を刻んだのはトレーナー、矢作芳人。やっぱり、この人だった。「日本で受からなかったら、オーストラリアで調教師を目指すよ。この先、日本でも外国馬が出走できるレースが増えてくるから」そう笑い飛ばしたのは、調教師試験に挑戦を始めた３０年以上前。持ち乗りの調教助手だった。

当時、ジャパンＣの直前になると、毎年のように矢作さんのところへ足を運んだ。まだ、ＪＣは外国招待馬の層が厚かった時代。インターネットもグリーンチャンネルもない。情けないが、情報がなかった。「今年はどの馬が強そうですか」失礼な話だが、矢作さんは臨時講師だった。その頃から視線の先にあったのは常に海外だった。

大井競馬の調教師会の会長を務めた父・和人さんの厩舎で育った根っからのホースマン。「日本一の進学校」開成高校出身だが、信念を持って卒業後は競馬の世界へ進んだ。調教師試験合格までは、今の華麗な経歴からは想像できない回り道をしたが、この日、ひとつの夢をかなえた。いや、矢作さんにとっては、通過点なのだろう。

（中央競馬担当・吉田 哲也）