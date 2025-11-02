９月３０日に双子出産を発表したタレントの中川翔子が、双子ファーストハロウィーンの様子を公開し、話題を呼んでいる。

２日までにインスタグラムで「せっかくだし双子ファーストハロウィン着ました 母さんは余裕なかった悔しい！来年は仮装したいなぁ！」と書き始めると、仮装をした双子との親子ショットを披露。兄がコウモリ、弟がジャックオランタンの仮装をした姿を見せている。

さらに「最近思うこと すみません、申し訳ない、罪悪感、じゃなく助けていただけたときにありがとうございます！を先に思うようにしようと なにもかもわからない大変なときに親戚たちが助けてくれて優しさに感謝です 双子が改めてみんなと繋げてくれた！」と続け、「ひざとか腰とか足首痛い、が勃発してホルモンのせい！また！ってなってますがあんなに妊娠中オイリーに悩んでたのにいま、過去一くらいお肌が調子良い、、！なぜ？やっと良い事が身体におきた！ものすごいデトックスになったのかなあ！」と最近の体の状態もつづった。

最後に「なんだかお兄ちゃんがめちゃくちゃむちむちしてきた２週間前と別人レベル！毎日の成長が想像超えてくる！」と記し、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「わー！２人ともめっちゃかわいい」「いよいよお顔隠れてしまいましたね 想像して双子ちゃんが大人になるまで待ちます」「ほんとだーしょこたん肌つるつる」「ムクミかなり取れて〜スッキリ 良かったですねぇ」「３人ともかわいい！素敵」などの声が寄せられている。