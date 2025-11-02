福井梨莉華、1st写真集発売で母から手書き感想文「生きてこれてよかった」 お気に入りカットを自画自賛
グラビアタレントの福井梨莉華が2日、都内で行われた1st写真集『あいの道しるべ』（講談社）の発売記念会見に参加した。
【写真】1st写真集のお気に入りカットを見せる福井梨莉華
いよいよ発売となった1st写真集。「まずはうれしい気持ちがいっぱいです。1年前にグラビアを始めたんですけど、その時は自分が写真集を出せるとは思っていなかった。今日の日を無事に迎えることができてうれしいです」と心境を語った。
周囲の反応も。「両親は予約ももちろんしてくれたんですけど、お母さんは発売当日に絶対見たいと地元の岐阜の書店をたくさんめぐって探して見てくださった。お母さんは手書き感想文を送ってくださって。その中で『今日という日を無事に迎えられて生きてこれてよかった』という一文があった。それを言ってもらえて、すごくうれしかったです」と笑顔で話していた。
お気に入りカットの理由も語る。「光や衣装だったりが、自分で言ってしまうんですけど全てが完璧だなと思って。そのカットが来ると写真集のオーラ、空気感が一変するので」としていた。
高校卒業後、2023年にドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』（NHK）のオーディションに合格し、芸能界の道へ。2024年にグラビアデビューを果たし、屈託のない笑顔とプロポーションで雑誌の表紙を飾り、「グラビア界の大本命」という異名を付けられた。初の写真集で訪れたのはインドネシア・バリ島。日本では味わえない壮大な自然、海をバックにありのままの表情を納めた。
【写真】1st写真集のお気に入りカットを見せる福井梨莉華
いよいよ発売となった1st写真集。「まずはうれしい気持ちがいっぱいです。1年前にグラビアを始めたんですけど、その時は自分が写真集を出せるとは思っていなかった。今日の日を無事に迎えることができてうれしいです」と心境を語った。
周囲の反応も。「両親は予約ももちろんしてくれたんですけど、お母さんは発売当日に絶対見たいと地元の岐阜の書店をたくさんめぐって探して見てくださった。お母さんは手書き感想文を送ってくださって。その中で『今日という日を無事に迎えられて生きてこれてよかった』という一文があった。それを言ってもらえて、すごくうれしかったです」と笑顔で話していた。
高校卒業後、2023年にドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』（NHK）のオーディションに合格し、芸能界の道へ。2024年にグラビアデビューを果たし、屈託のない笑顔とプロポーションで雑誌の表紙を飾り、「グラビア界の大本命」という異名を付けられた。初の写真集で訪れたのはインドネシア・バリ島。日本では味わえない壮大な自然、海をバックにありのままの表情を納めた。