¡Ö¶«¤ó¤Ç¤â¤¦¤¿¡×ÅÚÃÅ¾ì9²ó1»à¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æ±ÅÀ¡¡¥í¥Ï¥¹¤Î¹ë²÷¥½¥í¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡¡Å¨ÃÏ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀÅ¤Þ¤ë
¡þMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º-¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï9²ó¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹Áª¼ê¤¬¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë9²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÆ¬¤¬ÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢9ÈÖ¡¦¥í¥Ï¥¹Áª¼ê¤¬Áê¼ê5ÈÖ¼ê¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Û¥Õ¥Þ¥óÅê¼ê¤Î138¥¥í¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ö¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÔÂà¤Þ¤Ç¤¢¤È¥¢¥¦¥È2¤Ä¤«¤é¤ÎÆ±ÅÀ·à¤ËÅ¨ÃÏ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÀÅ¤Þ¤ë¤È¡¢¼¡¤ÎÂÇ¼ÔÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÏÎ¾¼ê¤ò¹¤²¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤ÏÂç¶½Ê³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¤ÎÆ±ÅÀ¤ËSNS¤Ç¤ÏŽ¢¥í¥Ï¥¹¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¥Þ¥¸¤Ç¤ä¤Ð¤¤¶«¤ó¤Ç¤â¤¦¤¿Ž£Ž¢¥í¥Ï¥¹ºÇ¹âŽ£Ž¢¥í¥Ï¥¹¤¢¤½¤³¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤¨¤°¤¤¤ïŽ£Ž¢¥í¥Ï¥¹·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¤ëŽ£¤Ê¤É¶½Ê³¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£