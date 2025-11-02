今回は、職場で脂っこい手作り弁当を押し付ける女子社員に、旦那が反撃したエピソードを紹介します。

「絶対食べてくださいね！」と弁当を押し付けてくる女子社員…

「職場で、度々ある女子社員から手作り弁当を渡され、困っていました。最初のうちは仕方なく食べていましたが、その女子社員が作った弁当は揚げ物ばかりで脂っこく、胃が弱い俺は体調が悪くなることもあり……。

そんなある日、『ちょっと食べられないな』と手作り弁当を断ったんですが、その女子社員は『せっかく作ったのにひどいです！』『絶対食べてくださいね！』と弁当を無理やり押し付けてきたんです。

そこで俺はその女子社員に『家で妻と食べます』と伝えました。これは女子社員への俺なりの反撃です」（体験者：20代男性・会社員／回答時期：2025年4月）

▽ この男性は奥さんが作ってくれた弁当を食べた後に、この女子社員の脂っこい弁当を食べていたのだとか。にしても無理やり食べさせるなんて、ありえないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。