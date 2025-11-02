ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤¬¥×¥í½é¥´¡¼¥ë!! ²¤½£CL½é¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é1½µ´Ö¤¢¤Þ¤ê¡¢´°àú¤Ê¥³¡¼¥¹¤òÆÍ¤¯¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥
¡¡¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤ÎDFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤¬1Æü¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¥ê¡¼¥°Âè14Àá¤Î¥Õ¥ì¥¼¥ê¥·¥¢Àï¤Ç¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï4»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯¤ËÆþ¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤Ï2-1¤Ç¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¸åÈ¾32Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°±¦¤«¤éº¸Â°ìÁ®¡£¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Î´°àú¤Ê¥³¡¼¥¹¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¸å1¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î3-2¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï2022Ç¯¤ËÄëµþÂç²Ä»ù¹â¤«¤é¤Î¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¾¡Íø¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈôÌö¤ò¿ë¤²¤ë¤È¡¢10·î21Æü¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï(¡ü2-4)¤Ç¤Ï²¤½£CL½é¥¢¥·¥¹¥È¤âµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿º£Àá¤Ï²ÃÆþ¸å½é¥´¡¼¥ë¡£¾ÅÆî»þÂå¤Ï¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤¬¥×¥í½éÆÀÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
