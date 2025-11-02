[11.2 J3第34節](ゴースタ)

※13:00開始

主審:清水修平

<出場メンバー>

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 21 山ノ井拓己

DF 4 松本大輔

DF 20 長倉颯

DF 39 庄司朋乃也

MF 15 西谷優希

MF 18 熊谷アンドリュー

MF 24 西谷和希

MF 25 小島雅也

MF 41 嶋田慎太郎

MF 49 大澤朋也

FW 9 土信田悠生

控え

GK 1 白井裕人

DF 16 毛利駿也

DF 55 平智広

MF 8 大山啓輔

MF 14 石原崇兆

MF 17 加藤大樹

MF 23 四宮悠成

FW 10 パトリック

FW 11 杉浦恭平

監督

辻田真輝

[ザスパ群馬]

先発

GK 21 キム・ジェヒ

DF 3 大畑隆也

DF 22 高橋勇利也

DF 43 野瀬翔也

MF 4 船橋勇真

MF 7 西村恭史

MF 8 山内陸

MF 27 藤村怜

MF 37 瀬畠義成

MF 49 小竹知恩

FW 11 加々美登生

控え

GK 13 近藤壱成

DF 14 菊地健太

DF 26 秋元琉星

MF 5 山口一真

MF 15 風間宏希

MF 20 下川太陽

MF 36 安達秀都

FW 18 田中翔太

FW 38 小西宏登

監督

沖田優