金沢vs群馬 スタメン発表
[11.2 J3第34節](ゴースタ)
※13:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 4 松本大輔
DF 20 長倉颯
DF 39 庄司朋乃也
MF 15 西谷優希
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 24 西谷和希
MF 25 小島雅也
MF 41 嶋田慎太郎
MF 49 大澤朋也
FW 9 土信田悠生
控え
GK 1 白井裕人
DF 16 毛利駿也
DF 55 平智広
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 17 加藤大樹
MF 23 四宮悠成
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
監督
辻田真輝
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 22 高橋勇利也
DF 43 野瀬翔也
MF 4 船橋勇真
MF 7 西村恭史
MF 8 山内陸
MF 27 藤村怜
MF 37 瀬畠義成
MF 49 小竹知恩
FW 11 加々美登生
控え
GK 13 近藤壱成
DF 14 菊地健太
DF 26 秋元琉星
MF 5 山口一真
MF 15 風間宏希
MF 20 下川太陽
MF 36 安達秀都
FW 18 田中翔太
FW 38 小西宏登
監督
沖田優
