平野紫耀の新サインにファンがリアクション！「紫耀くんのNEWサインだ！」NHK『Venue101』特番「Number_i THE LiVE」オフショット公開
Number_iが、11月1日23時より放送された、NHK総合『Venue101』の特別番組『Venue101 Presents「Number_i THE LiVE」』に出演。ライブ直前のメンバーの様子などが捉えられたオフショットが、番組公式SNSに公開された。
■ライブ直前ショットは、メンバーの弾ける笑顔が満載
今回放送されたのは、最新曲から代表曲までが網羅された、特別なセットリストによるライブ特番。101stにオーディエンスも入り、ファンからの質問に答えるコーナーも用意されるなど、Number_iの魅力が詰まった、まさに“THE LiVE”の名にふさわしい内容となった。
SNSに公開されたのは、番組のゲストパスにサインを入れる3人の様子、ライブ直前のメンバーのオフショット、NHK101スタジオでライブを目撃した観客と一緒に撮られた記念写真など。
サイン入れカットでは「紫耀くんのNEWサインだ！」「紫耀くんの新しいサイン見られてうれしい」と、平野紫耀の新サインにコメントが集中。
ライブ直前ショットは、とにかくメンバーの弾ける笑顔が満載。3ショット、2ショット、ソロと様々な組み合わせで、3人がわちゃわちゃとライブ前のひとときをリラックスして過ごしている様子が捉えられている。コメント欄には「3人が楽しそうでしあわせ」「笑顔がかわいい」と、多幸感に溢れる写真の数々への反響が続々。多くの写真でメンバーが印象的なハンドサインでポーズをとっていることも注目点だ。
番組公式Xには、ライブ終了直後のNumber_iのコメント動画も公開。
スペシャルライブの模様は11月8日23時30分までNHK ONEで見逃し配信中だ。
■『Venue101 Presents「Number_i THE LiVE」』セットリスト
M1 GOD_i
M2 BON
M3 未確認領域
M4 Hard Life
M5 幸せいっぱい腹一杯
M6 2OMBIE
M7 i-mode