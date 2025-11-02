ドジャースのミゲル・ロハス内野手は1日（日本時間2日）、敵地ロジャースセンターでのブルージェイズ戦に「9番二塁」で先発出場。3勝3敗で迎えたワールドシリーズ最第7戦、1点差の最終回に起死回生の同点ソロを放った。

■最終決戦は再び延長戦へ……

ドジャース1点ビハインドで迎えた9回表、1死走者なしで打席に入ったロハスは、相手抑えのジェフ・ホフマン投手と対戦。6球目内角高めのスライダーを捉えると、角度23度、速度104.9マイル（約168.8キロ）で打ち上げられた一打は、敵地左翼スタンドへ飛び込む飛距離387フィート（約117.9メートル）のソロ本塁打となった。

ロハスの一打で試合を振り出しに戻したドジャースは、9回裏1死一、二塁で山本由伸投手が登板。窮地を凌いで試合は延長戦へ突入した。3勝3敗のワールドシリーズ第7戦、ドジャースが勝てば球団史上初の連覇達成。ブルージェイズが逃げ切れば、32年ぶり3度目の世界一となる。

この試合、「1番投手兼DH」で出場した大谷翔平投手は、2回1／3を投げて5安打3失点。打っては、4打数2安打1四球で打線をけん引している。両者死力を尽くした最終決戦のゆくえは……。

