ドジャース・山本由伸投手（27）が1日（日本時間2日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）最終第7戦にリリーフ登板。6回1失点で勝利投手となった10月31日（日本時間11月1日）の第6戦に続く、連投のマウンドに立った。

山本はスネルとともに1―3の5回守備前にベンチからブルペンへ。2―4の8回攻撃中からキャッチボールを開始。マンシーの右越えソロで1点差に迫った後にはユニホーム姿になり、ブルペン投球を開始していた。9回1死、ロハスの本塁打で同点に追いつくと、投球は熱を帯びる。9回裏に5番手・スネルが1死一、二塁のピンチを招くと、ロバーツ監督はベンチから出て山本の名をコールした。

6番・カークに四球を与え、1死満塁とピンチを広げたが、7番・バーショをスプリットで二ゴロに仕留めて2死までこぎ着けると、クレメントにはカーブを捉えられ、左中間への大飛球を打たれたが、中堅手・パヘスが好捕。大ピンチを無失点でしのぎ、ベンチへと胸を張って戻った。

球団史上初のワールドシリーズ連覇がかかる最終第7戦。2点ビハインドの場面で先発ローテの軸の2人がブルペンへと歩を進めた。山本は完投勝利を挙げた第2戦後「いけと言われたらいきますけど、できれば応援を頑張りたい」と話し、ロバーツ監督はこの日の試合前「本人は体調が良ければもちろんやる気はあると言っている」と話していた。

山本は延長18回の死闘となった第3戦でも完投勝利から中1日で延長19回からの登板に備えて、志願してブルペン投球するなどチームへの献身性を示した。監督はもちろんチームメートからも称賛を受けていた。