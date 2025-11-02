s**t kingzが2025年10月31日(金)、11月1日(土)に日本武道館にて＜s**t kingz Dance Live 2025 in日本武道館「LANDING」＞を開催し、その公演上で来年7月25日(土)、26日(日)にぴあアリーナMMでのフェス開催を行うこと、そしてメンバーソロ活動を発表した。オフィシャルからのレポートをお届けする。

◆ライブ写真

ダンサー史上初の武道館公演となった前公演から約2年。2DAYSに拡大した同公演では、2日間で1万2000人を動員した。「ダンサーの可能性は無限大だ」、そう感じさせてくれた同公演をレポートする。

雷鳴がライブのスタートを告げると、s**t kingzがステージに登場。割れんばかりの歓声が巻き起こる。10月12日まで行われていた「s​p」ツアーで全国を回ってきたことを表現しているかのようなボロボロの布を身にまとい、オープニングダンスがスタート。特効の音を合図にモニターに「LANDING」の文字が浮かび上がると、ステージにはキラキラした衣装に変わった4人の姿が。そしてshojiプロデュースで誕生した「Get on the floor」、今年上演された舞台『See』で人気だった「SMOKE」、PSYCHIC FEVER のJIMMY、edhiii boi、ぺろぺろきゃんでーとのコラボ曲「MORECHAU」で一気にオープニングパートを盛り上げていった。

shojiの「s**t kingzのダンスライブのいいところは、いろ〜んな感じのダンスが見れる！」という言葉どおり、楽曲ごとに違った色のダンスで会場を盛り上げていく4人。たとえば、ソロ曲ではメンバーそれぞれの輝く個性を発揮。NOPPOは妖艶で美しいダンス、Oguriは物語が見えるノンバーバルコミュニケーション的なダンス、shojiは情熱が伝わってくる激しいダンス、kazukiは瑞々しさとセクシーさが感じられるダンスを披露した。

しかも、同公演でパフォーマンスされたメドレーを含む全29曲は、すべてオリジナル曲。その中には、フィーチャリングしたアーティストを招いた贅沢なパフォーマンスも行われた。まず「Biotope」で登場したのは、claquepot。“色気3部作”の第2弾としてリリースされた同曲では、優しい音色とclaquepotの美しい歌声が会場に響き渡る。「No End」では、s**t kingzの盟友である三浦大知が登場。熱いコラボに、いつまでも歓声と拍手が鳴り止まない。「愛が呆れ果てるまで」は、三浦とともにSKY-HIもステージに登場。迫力、そして6人の絆が垣間見えていた。

心まで踊り出しそうになるワクワク感や、s**t kingzのクールなパフォーマンスを味わえるだけでなく、笑顔になれるのもs**t kingzのライブの特徴だ。お父さん（Oguri）、お母さん（shoji）、たかし（NOPPO）、愛犬・カズー（kazuki）による「せが家」のコーナーでは、コントで爆笑をかっさらう。1日目は10/31ハロウィンの日にちなみ、コスプレをしたせが家が登場。さらにコントの中にはSKY-HI、そしてシークレットゲストとしてSTARGLOWも登場！全員でNOPPOが振り付けを担当した楽曲でもある「Moonchaser」を踊るというサプライズも行われた。

2日目の「せが家」コーナーではコントの内容も変わり、シークレットゲストとしてDa-iCEの工藤大輝が登場。工藤の前で、shojiが振付を担当したDai-CEの楽曲「スターマイン」をせが家スペシャルバージョンとして披露し会場は大きく沸いた。

そして、来年2026年の個人の活動についても解禁。GWにNOPPOソロプロジェクト舞台『GOOFY〜マヌケな2人の間で〜』の再演と、Oguriの新作舞台への出演、夏にはkazukiの＜カズキのタネツアー2026＞の開催、という嬉しいお知らせをした。

さらに、次のs**t kingzグループでの活動として、2026年7月25日(土)、7月26日(日)にぴあアリーナMMにて、2DAYSの＜s**t kingz FES＞開催を発表し、会場は大きな喜びの声に包まれた。

お知らせの後は、ラストナンバー「Oh s**t!!」へ。もちろんSKY-HIもステージに登場し、熱いパフォーマンスで会場を盛り上げる。最後は4人のみで「Oh s**t!!」を踊り切ると、「これからもs**t kingz、一歩一歩着実にしっかりと足跡をつけながら、次の世代にも道を残せるように、新しい道を切り拓いていけるように、そしてみんなに新しいエンターテインメントをお届けできるように、全力でパフォーマンスしていくので応援よろしくお願いします！」と晴れやかな表情でステージを後にした。今回、日本武道館に「LANDING」＝着陸したが、4人の旅路はまだまだ続いていく。

なお、本公演の模様はLiVESHiPにて11月9日（日）までアーカイブ配信が行われる。特典映像として、せが家 スペシャルパフォーマンス〈DAY1〉 w/ SKY-HI , STARGLOWの映像も公開されるので、ぜひお見逃しなく。

■セットリスト＜s**t kingz Dance Live 2025 in 日本武道館 「LANDING」＞ 日程：2025年10月31日(金) 開場 17:00 / 開演 18:00

2025年11月1日(土) 開場 15:00 / 開演 16:00

会場：日本武道館 出演者

s**t kingzメンバー：shoji ／ kazuki ／ NOPPO ／ Oguri

ゲスト：三浦大知 ／ SKY-HI（スカイハイ） ／ claquepot（クラックポット）

※10月31日(金)のみ、シークレットゲスト：STARGLOW（スターグロウ） 00​. Opening -SE-

01​. Get On the floor feat​. MaL , ACHARU & DREAD MC

02​. SMOKE

03​. MORECHAU feat​. edhiii boi, Janet 真愛中（ぺろぺろきゃんでー）, JIMMY（PSYCHIC FEVER）

04​. Light - NOPPO solo

05​. I Won’t Say Goodbye feat​. KAIKI - Oguri solo

06​. Clap Dance（w/ Dr​. Taihei）

07​. えがお feat​. PES

08​. On My Side feat​. issei

09​. Turn Up The Love feat​. RIEHATA

10​. FFP feat​. C&K

11​. 衝動DO feat​.在日ファンク

12​. せが家 スペシャルパフォーマンス

w/ Dai-CE 工藤大輝

13​. familia

14​. Boom Boom Boom Boom Boom Boom Boom Boom - shoji solo

15​. SURF feat​. Ace Hashimoto - kazuki solo

16​. Spinship feat​. VivaOla

17​. Biotope feat​. claquepot（w/ claquepot）

18​. Ignite feat​. Doul

19​. No End feat​. 三浦大知（w/ 三浦大知）

20​. 炎 feat​. さらさ - Oguri solo

21​. BEST FRIEND feat​. 荒谷翔太 - shoji solo

22​. 足取り feat​. 大石晴子 - NOPPO solo

23​. Balloon feat​. 上村翔平（THREE1989）- kazuki solo

24​. Believe In My Soul feat​. 笠原瑠斗

25​. 愛が呆れ果てるまで feat​. 三浦大知, SKY-HI（w/ 三浦大知, SKY-HI）

26​. Popping！（w/ claquepot , SKY-HI , 三浦大知）

27​. WINNING feat​. Serocee

28​. KID feat​. LEO（ALI） 〜 what you see feat​. Maddy Soma（Mash up）

29​. Oh s**t!! feat​. SKY-HI（w/ SKY-HI） 特典映像：せが家 スペシャルパフォーマンス〈DAY1〉 w/ SKY-HI , STARGLOW

■アーカイブ配信 【アーカイブ配信日時】

ライブ配信終了後準備が整い次第 〜

2025年11月09日（日）23:59

※アーカイブ配信開始は、LIVESHIP公式Xにてお知らせいたします。 【販売期間】

クレジットカード決済：2025年10月30日（木）21:00〜2025年11月09日（日）21:00

コンビニ決済：2025年10月30日（木）21:00〜2025年11月09日（日）20:30 【チケット料金】

062会員限定Streaming Ticket：5500円(税込)

Streaming Ticket：5500円(税込) LiVESHiP公式サイト：https://liveship.tokyo/stkgz_dancelive_landing/

■今後の予定 ■s**t kingz

2026年7月25日(土)、26日(日)にFES開催

会場：ぴあアリーナMM ■NOPPO

舞台「GOOFY」2026年GW再演決定

横浜：赤レンガ倉庫 / 京都：ロームシアター

2024年GWに上演した作品の再演です。 ■kazuki

＜カズキのタネツアー2026＞

トークショー＆ワークショップツアー

2026年夏開催決定 ■小栗基裕（Oguri）

新作舞台公演 2026年GW出演決定

新国立劇場 小劇場

演出：海路

主演：茅島みずき