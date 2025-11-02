hitomi、初のオンラインライブ明日開催。持田香織と伴都美子が歌詞をリライトした楽曲も初披露
CDデビュー30周年を迎えたhitomiが、明日11月3日の“ヒトミの日”に、自身初となる無料オンラインライブ＜hitomi 30th Anniversary Online Live / Re:CONNECT＞を開催する。
その中で、アーティストとして共に同じ時代を歩んできた持田香織とDo As Infinityの伴都美子が、新たに歌詞をリライトした代表曲が初披露される。
今回の企画は、hitomi本人から、直接2人にオファーをし、実現したもの。持田がリライトした「体温」には「蹲（うずくまる）」という言葉が、伴がリライトした「there is…」には「LOVE」という言葉が添えられており、それぞれ、どのような歌詞になっているのか、ファンの間で期待が高まっている。
ライブは、6人編成のバンドセットにて事前収録されたものを配信する形で、avex オフィシャル YouTube チャンネルで、20時よりプレミア公開される。hitomi自身もチャットに参加し、リアルタイムでファンとの交流を行う予定とのことだ。
各サブスク音楽配信サービスでは、既に発表されている当日のセットリストに添ったプレイリストも公開されている。なお、ラストを飾る13曲目に何が演奏されるのかは明かされていない。
各種情報
◼︎セットリスト予習プレイリスト
https://hitomi.lnk.to/30th_Anniversary_RE-CONNECT_setlist
◼︎これまでの全MV
https://youtube.com/playlist?list=PLlcJHtGF8VOFDa1kwMpo5S8B2yf9HRaEY&si=F1CEv15Ln2thcutb
◼︎音楽配信リンク
https://hitomi.lnk.to/music
◼︎30周年特設サイト「hitomi 30th anniversary PHOTO MUSEUM」
https://hitomilovelife.net/30th/
◆hitomi オフィシャルサイト