奈良県に行くと目にするアレを丼にしちゃいました 鹿肉の旨みと煮詰めたソースが絡まった味わいが格別
話題となる新商品の開発をやってみようということで、人気飲食店を何店舗も手がけるさとうこうじさんとタッグを組んで、全国47都道府県の名産・特産品を使った丼の開発に乗り出すことに。今回は、奈良県といえば！ の鹿の”落としもの”をイメージした丼です。インパクト大の見た目ですが、食べたら納得の美味しさの丼が完成しました。
ルッキズムを逆手に取ったような見た目ながら絶品の丼
1965年に『天満橋から』のB 面に収録されたのは、♪奈良の春日野 青芝に〜腰をおろせば……で始まる『奈良の春日野』。歌ったのは俳優の吉永小百合さん。
この歌ばかりではなく、チョコに団子におかきなどなど、奈良県は何かと鹿の●推しなのだ。
ならば、丼があったっていいでしょう！
「鹿肉がなければ豚でも牛でもいいです。あとは丸めて焼いて、ウスターソースで煮るだけ。自家製鹿せんべいもポイントで、しっかり混ぜた具材をのせて食べればタコス気分。とにかく肉の旨みとソースの酸味、ほのかな甘みが絡まった味わいは格別で、これ傑作です！」（さとうさん）。
名前こそムムムも食べて納得のおいしさ。吉永さんにもぜひ食べてもらいたい逸品です。
さとうこうじさん
「鹿の落としもの丼」レシピ
煮詰めたウスターソースはたっぷり目にかけた方が美味。ワシワシかき込んで。ご飯にのせず酒のつまみとしても◎ せんべいにのせてビールや焼酎と一緒に楽しんでみて
材料（1人前）
●鹿モモ、バラ肉（牛でも豚でもよい）・・・150g
●塩・・・1g
●好みのスパイス（今回はタコスシーズニングを使用）・・・適量
●トマト（ざく切り）・・・適量
●キャベツ（千切り）・・・適量
●芽ねぎ・・・適量
●ウスターソース・・・80g
●砂糖・・・5g
●米糠 ・・・30g
●薄力粉・・・20g
●水・・・40g
作り方
1.鹿せんべいを作る。米糠、薄力粉、水をよく混ぜひと晩寝かせる。
2.スプーン1杯分をフライパンにのせて押し広げ、焦げないように焼く。
3.鹿肉に塩を加えてよく混ぜ、1.5センチくらいの団子状に丸める。
4.フライパンに油を加え、表面がこんがりするまで焼く。
5.鍋にウスターソース、砂糖、2を加え、中火でソースが半量くらいになるまで煮詰める。
6.器にご飯をよそい、トマト、キャベツ、芽ねぎ、5をのせる。
7.2のせんべいをあしらう。
レシピ／さとうこうじ
ポルトガル料理『クリスチアノ』、もんじゃ＆惣菜『もんじゃさとう』など、幅広くおいしいを提供する。
※全国の自治体や商工会、あるいは個人店の皆様へ。我が町の名産品・特産品を丼にしてくれといった要望があれば、ぜひ連絡をください。このページでレシピにして発表させていただきます。
