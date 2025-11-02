º´Æ£·ò¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×TENBLANK¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ½é¤ÎÃ±ÆÈ¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼³«Ëë ÂæËÌ¤Ç¥Õ¥¡¥ó3000¿ÍÇ®¶¸¡õ¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤âÈäÏª
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/02¡ÛNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¡Ê¸¶ºî¡§¼ãÌÚÌ¤À¸»á¡¿¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¡§¸¸Åß¼Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤Î·àÃæ¥Ð¥ó¥ÉTENBLANK¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ëº´Æ£·ò¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢4ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ÖTENBLANK from ¡ÈGlass Heart¡É FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh¡×¤òÂæËÌ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ëº´Æ£·ò
10·î¤ËTENBLANK¤È¤·¤Æ¡¢²£ÉÍ¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç1Ëü8000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÇ®µ¤¤âÎä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤È¤Ê¤ëÂæËÌ¸ø±é¡Ê²ñ¾ì¡§TAIPEI INTERNATIONAL CONVENTION CENTER¡Ë¤Î¥Á¥±¥Ã¥È3000Ëç¤Ï¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤Î¹â¤¤¿Íµ¤¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
1¶ÊÌÜ¡ÖMATRIX¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬·ã¤·¤¯ÌÄ¤ê¶Á¤¯Ãæ¤Ë¸½¤ì¤¿º´Æ£¤Î»Ñ¤Ë¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¡£¤½¤³¤«¤é¡ÖÀûÎ§¤È·ë¾½¡×¡ÖÌóÂ«¤Î¤¦¤¿¡×¤È¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÃ£¤È¤ÎÅÜÅó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²ñ¾ì¤ÏÇ®¶¸¡£¥È¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¥À¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ï¥ª¡ªº´Æ£·ò¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¤ÈµÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£ÂæËÌ¤Ç¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤ä¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ÎÏÃ¡¢µÒÀÊ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÇÃæ¹ñ¸ì¤ò³Ð¤¨¤ë¤Ê¤É½øÈ×¤«¤é¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¡¼¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤àº´Æ£¡£³«¾ìÃæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬»×¤¤»×¤¤¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¤¤¿³¨ÇÏ¤¬¿À¼Ò¤Î¤´¤È¤¯³¨ÇÏ¤«¤±¤È¶¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó³§¤«¤é¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¡¢½ª»Ï´ò¤·¤½¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ÑµÒ¤¬Á´°÷»²²Ã¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë²ñ¾ì¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¸ø±é¤Ï¸åÊÔ¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤Î¡Ö¥·¥È¥é¥¹¡×¤Ø¡£¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿TENBLANK²£ÉÍ¸ø±é¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¢TENBANK¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢µÒÀÊ¤Ëº´Æ£¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò¼ç´ã¤Ë¤ª¤¤¤¿±é½Ð¤¬Â³¤¯¡£µÒÀÊ¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤«¤é¡ÖChasing Blurry Lines¡×¡¢¡ÖGlass Heart¡×¤ÈÂ³¤¡¢ºÇ¸å¤Ïº´Æ£¤Î¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤«¤é¡Ö±Ê±óÁ°Ìë¡×¤Ç¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ö¥ï¥ó¥¢¥ó¡ª¡×¡ÊÎÉ¤¤Ìë¤ò¡ª¡Ë¤È¤¤¤¦°ì¸À¤Ë¡¢ÂæËÌ¤Î²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤Ä¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢À¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
TENBLANK¤Ï¡¢º´Æ£±é¤¸¤ë¸É¹â¤ÎÅ·ºÍ²»³Ú²È¡¦Æ£Ã«Ä¾µ¨¡¢µÜºêÍ¥¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë±é¤¸¤ëÂç³ØÀ¸¤ÎÅ·ºÍ¥É¥é¥Þ¡¼¡¦À¾¾ò¼ë²»¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ±é¤¸¤ëÅØÎÏ²È¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦¹â²¬¾°¡¢¤½¤·¤Æ»ÖÂº½ß±é¤¸¤ëÄ¶²»³Ú¥Þ¥Ë¥¢¤Î¸ÉÆÈ¤Ê¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦ºäËÜ°ì»ê¤Î4¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£¸½ºß¡¢º´Æ£¤¬TENBLANK¤òÂåÉ½¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢4ÅÔ»Ô¡ÊÂæËÌ¡¦¥½¥¦¥ë¡¦¹á¹Á¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë¤Ë¤Æ½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò´º¹ÔÃæ¤Ç¡¢¼¡²ó¤Ï11·î8Æü¤Î¥½¥¦¥ë¸ø±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¸ø±é¤Ï¸åÊÔ¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤Î¡Ö¥·¥È¥é¥¹¡×¤Ø¡£¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿TENBLANK²£ÉÍ¸ø±é¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¢TENBANK¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢µÒÀÊ¤Ëº´Æ£¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò¼ç´ã¤Ë¤ª¤¤¤¿±é½Ð¤¬Â³¤¯¡£µÒÀÊ¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤«¤é¡ÖChasing Blurry Lines¡×¡¢¡ÖGlass Heart¡×¤ÈÂ³¤¡¢ºÇ¸å¤Ïº´Æ£¤Î¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤«¤é¡Ö±Ê±óÁ°Ìë¡×¤Ç¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ö¥ï¥ó¥¢¥ó¡ª¡×¡ÊÎÉ¤¤Ìë¤ò¡ª¡Ë¤È¤¤¤¦°ì¸À¤Ë¡¢ÂæËÌ¤Î²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤Ä¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢À¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
TENBLANK¤Ï¡¢º´Æ£±é¤¸¤ë¸É¹â¤ÎÅ·ºÍ²»³Ú²È¡¦Æ£Ã«Ä¾µ¨¡¢µÜºêÍ¥¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë±é¤¸¤ëÂç³ØÀ¸¤ÎÅ·ºÍ¥É¥é¥Þ¡¼¡¦À¾¾ò¼ë²»¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ±é¤¸¤ëÅØÎÏ²È¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦¹â²¬¾°¡¢¤½¤·¤Æ»ÖÂº½ß±é¤¸¤ëÄ¶²»³Ú¥Þ¥Ë¥¢¤Î¸ÉÆÈ¤Ê¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦ºäËÜ°ì»ê¤Î4¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£¸½ºß¡¢º´Æ£¤¬TENBLANK¤òÂåÉ½¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢4ÅÔ»Ô¡ÊÂæËÌ¡¦¥½¥¦¥ë¡¦¹á¹Á¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë¤Ë¤Æ½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò´º¹ÔÃæ¤Ç¡¢¼¡²ó¤Ï11·î8Æü¤Î¥½¥¦¥ë¸ø±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
