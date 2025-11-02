茅島みずき、ノースリーブ衣装で美肌見せ「上品で美しい」「完璧スタイル」の声
【モデルプレス＝2025/11/02】女優・モデルの茅島みずきが10月31日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ衣装で美しい素肌を披露した。
【写真】21歳美人女優「完璧スタイル」と話題のドレス姿
茅島は「『てっぺんの向こうにあなたがいる』初日舞台挨拶でした。無事にこの日を迎えることができて、とても嬉しく思います」と自身が出演する映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（公開中）が公開初日を迎えたことを報告。黒いノースリーブワンピース姿を公開し、美しい素肌を見せた。
この投稿に、ファンからは「上品で美しい」「完璧スタイル」「清楚で素敵」「初日おめでとうございます」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
