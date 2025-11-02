◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えた運命のワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦、敵地・ブルージェイズ戦で４―４の９回１死一、二塁から６番手で登板した。６回９６球を投げて５安打１失点、勝利投手となった第６戦から連投となった。

第５戦先発のスネルがつくったピンチでマウンドへ。いきなりカークに死球を与え、１死満塁とサヨナラ負けの絶体絶命の状況となったが、バーショを二ゴロで本塁封殺に仕留めると、クレメントの当たりは左中間へ。左翼のＥ・ヘルナンデスと中堅パヘスが交錯したが、パヘスがつかみ捕った。ベンチでは大谷翔平投手（３１）が何度も何度も絶叫していた。

山本は５回のドジャースの攻撃が終わると、第５戦に先発したスネルとともにベンチから外野のブルペンに移動していた右腕。前日３１日（同１１月１日）の第６戦では、６回５安打１失点６奪三振。３試合連続完投はならなかったが、９６球を投げてポストシーズン通算６勝目は日本人最多記録を更新し、ダルビッシュ有、田中将大を２年目で超えた。普段なら先発翌日の連投はあり得ないが、この日は勝っても負けても今季最終戦。山本は試合前にグラウンドでキャッチボールを実施していた。

山本は第６戦の試合後、「（第７戦は）できれば応援を頑張りたい（笑）」と話していたが、ロバーツ監督はこの日、「全員は登板可能だ」と説明。「彼（山本）自身は『もし調子が良ければぜひ投げたい』と。彼の姿勢はもはや肉体的な次元を超えていて、これはメンタルの領域だ。彼は私が見てきた選手の中でも、精神的に最も強い選手の１人」と称賛した。ＷＳ第２戦で完投勝利した山本は延長１８回の死闘となった第３戦で結局登板はしなかったものの、幻の１９回に向けてブルペンで登板準備する姿があった。