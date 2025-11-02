２日放送のＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）では、高市早苗首相が日米首脳会談、ＡＰＥＣ首脳会談などをこなしていることを伝え、スタジオには元外務大臣の河野太郎氏が生出演した。

河野氏は日中首脳会談について「日中はその後何か起きるか。会談後どうだったんだろうという評価になる」と話し、米中会談については「たぶん、トランプさんがけんかしに行ったら、殴られて判定負けみたいな感じ」と指摘した。

すると、政党「チームみらい」党首の安野貴博氏が「いろんな会談の時に微妙に表情が違うんですが、あれってどこらへんまで計算なんですか？」と河野氏に質問。

河野氏はこれに「あれはかなり計算してます」と即答。自身が外務大臣だった時の会談を例に挙げ、「日韓（関係が）最初は良かったんですが、韓国の最高裁判決で悪くなって、外務大臣と握手した時に、彼女が笑ってたんですね。そしたら、韓国のメディアが『なんで日本の外務大臣と握手するんだ』ってたたかれた。その後は、事前に携帯で『今日どうする？ 握手する？ 笑う？ 握手はするけど仏頂面？』とか決めてやるようになりました」と、意外な裏話を明かした。

これには、スタジオの出演者が驚きの表情を見せ、ざわざわ。河野氏は「（今回の会談の）日中でやったかは別として、気にする時は事前にどうする？ ってことまでやります。僕の時は少なくともやってました」と話した。