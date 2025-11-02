ついに理想と出会えた…！中身を隠せて見た目スッキリ！500円にも納得の100均ゴミ箱

ダイソーでついに理想的なゴミ箱に出会いました！『分離できるスウィングゴミ箱（9L）』は、1人暮らし用や寝室用、リビング用などにちょうどいいサイズのゴミ箱。スウィング式で楽に開閉し、中身を隠せて見た目もスッキリするのがポイントです！本体とカバーに分かれた分離式で、ゴミ袋が露出しないのもお気に入りです。

商品情報

商品名：分離できるスウィングゴミ箱（9L）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480617565

500円でこれは納得できるかも♡ダイソーで理想的なゴミ箱を発見！

100円ショップのゴミ箱はシンプルなのはいいのですが、蓋がないものが多く、捨てたゴミが丸見えになってしまうのが気になっていました。蓋が付いているものが売られていたとしても、卓上サイズだったりして、ちょうどいい商品がなかなか見つけられず…。

理想的なゴミ箱を探し続けていたところ、気になる商品をダイソーで発見しました。それが、こちらの『分離できるスウィングゴミ箱（9L）』です。

550円とダイソーのゴミ箱にしては強気な価格設定にやや驚き…！ですが、サイズ感も機能性も、求めていたものに合致していたので試しに購入してみました！

こちらのゴミ箱は、なんといってもスウィング式なのが最大の特徴！

軽く触れるだけで蓋が簡単に開閉する仕組みなので、中身をしっかり隠しながら楽に捨てることができます。

ホワイトにブラックのロゴデザインがあしらわれた、さりげないデザインです。

シンプルなので、どんなテイストのお部屋にも馴染んでくれます。

さらに嬉しいのが、本体とカバーに分かれている分離式という点！

本体には持ち手も付いているため、持ち上げやすいのも助かります。

中身を隠せて楽にゴミを捨てられる◎ただ気になる点も…！

本体にゴミ袋をかぶせて、カバーで覆うようにして使用するので、かぶせたゴミ袋が露出せずスッキリ見えます。

さらに、ゴミ袋は100均でもおなじみのロールタイプを使用すれば、名もなき家事からも解放されて楽ですよ！

ゴミをサッと捨てられて、中身も丸見えにならず快適な使い心地です。

ちなみに容量は9Lで、1人暮らし用や寝室用、リビング用などにちょうどいいサイズ感です。

ただ、ふと気づくと蓋が裏返しになっていることがあります。

蓋の裏側に取り付けられている重りが軽すぎるのか、個体差なのかは不明ですが気になります…。

見栄えが少し気になりますが、強力粘着テープで重りをつけたところ改善しました。

今回は、ダイソーの『分離できるスウィングゴミ箱（9L）』をご紹介しました。

シンプル且つコンパクトで、機能的なゴミ箱をお探しの方におすすめです！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。