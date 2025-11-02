◆学生３大駅伝第２戦 全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）

定刻の午前８時１０分にスタートし、エース区間の７区（１７・６キロ）まで終了した。

首位でタスキを受けた駒大の佐藤圭汰（４年）は手堅く走り、首位をがっちりとキープした。学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日）は故障から復帰途上のため、欠場したが、藤田敦史監督は前日会見で「（１キロ）２分５０秒くらいのペースで押していけると思います。チームを押し上げる走りに期待します」とコメント。指揮官はさらっと話すが、１キロ２分５０秒はハイペース。そのスピードを維持して１７・６キロを走り切れば４９分５２秒。２２年に駒大の先輩の田沢廉（現トヨタ自動車）がマークした４９分秒３８秒に迫る。中盤以降、ペースが落ちたが、５０分３２秒（タイムは速報値）と堅実に走った。

マラソン日本学生記録（２時間６分５秒）を持つ青学大の黒田朝日（４年）は４９分３２秒の区間新記録をマーク。田沢の記録を６秒更新した。５位から、駒大と１分５５秒差の２位に急浮上した。