ワールドシリーズ第7戦

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を戦い、3-4の9回1死からミゲル・ロハス内野手が値千金の同点ソロを放った。土壇場での同点劇に驚きの声を漏らしたのが、中継した「FOXスポーツ」の放送席だ。

9回、ブルージェイズのマウンドは5番手の右腕ホフマン。先頭のキケ・ヘルナンデスが空振り三振に倒れ、「9番・二塁」のロハスが打席に立った。フルカウントからの低めスライダーをすくい上げると、打球は左翼スタンドへ。ブルージェイズ一色の場内は静まり返り、ロハスは何事かを叫びながらダイヤモンドを1周した。

まさに値千金の一撃に、中継していた米専門局「FOXスポーツ」の放送席は騒然。実況のジョー・デービス氏が「レフトへ！ 大きい！ そして入った！ そんなまさか！ ミゲル・ロハス！」とまくしたてた。

続けて「デーブ・ロバーツが自分の直感に従った。1か月も打っていなかった男が第7戦の9回に同点ホームラン！ 最もありそうになかった発信源が第7戦を一変させた！ ロハスがドジャースに命を与えた！」とロバーツ監督の選手起用を称えている。

その後大谷は左飛、スミスが三振に倒れこの回は同点止まりだった。



