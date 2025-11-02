騙されたと思って使ってみて！1つで2ヶ月ももつって最強じゃん！魔法みたいな白い粉

今回ご紹介するのはセリアのシューケアグッズ！なんと110円（税込）で気になる靴のにおいを消臭できるという魔法の白い粉です。見た目は正直怪しいのですが、これがスグレモノ。実際に使ってその消臭効果を試してみたので、ぜひ参考にしてみてください。筆者は一度使ってすでに虜♡これは必見ですよ。早速ご紹介します。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：靴の消臭パウダー 3包

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：1g×3包

販売ショップ：セリア

JANコード：4959512507001

お試し感覚で使える！セリアのシューケアグッズ

セリアのシューケアグッズ売り場で気になるアイテムを発見！その名も『靴の消臭パウダー 3包』です。

冬のブーツなどは蒸れてニオイが気になったり、雨で濡れてしまって生乾き臭がついてしまった靴などはありませんか？そこでぜひともチェックしてほしいのが、こちらの商品です。

なんと靴の中に振りかけて履くだけで、気になるニオイを消臭！1包、3日連続で使用した場合、消臭効果は両足で約99％、効果持続目安は約2ヶ月です。使用状況や環境により効果が出にくい場合もあるそうです。

1日目から効果あり！靴を消臭できる白い粉

使い方は簡単！1包（1g）で両足分なので、パウチの粉を半分ずつに分けて使用します。靴の中敷き全体がうっすら白くなる程度までなじむように靴を振り、そのまま履くだけです！

とくにニオイのもとになりやすいつま先部分まで、しっかりと粉が行きわたるようにするのがポイントです。

これを1日1回、3日連続使用すれば消臭対策ができますよ！

使いたては白い粉が目立つので、黒い中敷きや黒い靴下はやや注意が必要。時間がたてば目立たなくなりますが、お座敷など靴を脱がなければいけないシーンがないときにおすすめです。

今回は雨に濡れてニオイが気になっていたウォーキングシューズに使いましたが、1日目でびっくりするくらいニオイが消えるほど。鼻を近づけて嗅いでも、ニオイがほとんどわからなくなりました。

今回はセリアで購入した『靴の消臭パウダー 3包』をご紹介しました。見た目は少し怪しい白い粉ですが、とても優秀！110円（税込）で靴を消臭できるので、靴を処分して新たに購入するよりも安上がりです！

ぜひ一度、手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。