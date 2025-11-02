ドはまりしてしまった！コンパクトで見た目も使い勝手もいいって完璧…♡マニア溺愛100均商品

今回は眉毛を整えたり、メイクのりをよくするために欠かせない、顔そりに便利なかみそりをご紹介！セリアで110円（税込）で購入できるのですが、ハート型でとってもキュートなんです。これがかわいいだけでなく、使い勝手も◎。すっかり愛用品として、手放せなくなった優秀アイテムなので、早速ご紹介します。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：かみそり セーフティーガード付き ダブルハート

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：13.9cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583259689

かわいいだけじゃない！使いやすいセリアのかみそり

今回ご紹介するのはセリアの衛生グッズ売り場で見つけたこちらのかみそり。お値段は110円（税込）で、片側が幅広、片側が小さめのかみそりになっている2WAYタイプです。

特徴はなんと言っても形！なんとハート型なんです。

最初はただかわいいだけ？と思っていたのですが、ハート型なおかげで細くても滑らずに持てて、机に置いても転がっていきません。

幅広側のかみそりは、広範囲を剃りたいときに便利。

110円（税込）とお安いですが、セーフティーガード付きで、切れ味も◎です。

小さめのかみそりは細かい部分のお手入れに便利！

1本で使い分けができるので、複数のかみそりを管理する必要がありませんよ！

セリアでアイブロウを整える道具がそろう！

商品名：眉毛をととのえる眉毛用ブラシ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W20×D9×H126mm

販売ショップ：セリア

セリアにはこのほかにも便利なアイテムがたくさん！今回眉毛を整えるのに一緒に使ったのが、セリアの『眉毛をととのえる眉毛用ブラシ』。

ブラシ側は絶妙な角度が付いていて眉毛を整えやすく、反対側のシリコンチップは眉毛周りにコンシーラーを塗るのに便利ですよ。

今回はセリアの『かみそり セーフティーガード付き ダブルハート』と『眉毛をととのえる眉毛用ブラシ』をご紹介しました。

どちらも110円（税込）とは思えないクオリティ。とてもおすすめなので、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。