李在明（イ・ジェミョン）大統領は1日、「私と中国の習近平国家主席は揺らぐことなく平和に向けた道をともに進むことで同意した」と話した。

李大統領はこの日の韓中首脳会談後に習主席の訪韓を歓迎するために開かれた国賓夕食会の席でこのように明らかにした。

李大統領は「共同繁栄の基本的土台はまさに平和。両国がどのような状況にも平和を指向するという事実は変わらないだろう」と強調した。

その上で「韓国政府が平和共存と共同成長の新しい時代を開く過程で中国もやはり建設的な役割を担うものと期待する」と呼びかけた。

李大統領はこの日、両国政府が締結した了解覚書（MOU）の内容を紹介しながら「両国は詐欺など超国家犯罪に共同で対応することを約束した。また、シルバー産業と文化産業など未来に向けた革新に力を集めるだろう」と話した。

その上で「アジア太平洋経済協力会議（APEC）の歴史が証明してきたように両国間の協力と連帯は両国民の日常をさらに豊かで安全にさせるだろう」と付け加えた。

合わせて李大統領は「中国の古典には『鳳凰が飛べるのは、羽根一枚の軽さによるものではなく、千里馬が走れるのは、脚一本の力によるものではない』という一節がある。きょうこの席に参加したみなさんが各自の分野で両国の信頼を厚くした韓中関係の主役」と激励した。

その上で「韓国と中国は長い歳月をともにして相互繁栄のシナジーを発揮するパートナーで、みなさんの献身と労苦を通じてこれを証明できるだろう」と述べた。

彼は最後に乾杯を提案し、「近い仲ほどに両国の乾杯の言葉が似ていた。一緒に叫んでも良さそうだ。私が『'乾杯』と言ったらみなさんは乾杯あるいは『干杯』と叫んでほしい。主席の健康と両国関係のたゆまぬ発展に向け乾杯！」と話した。

これに対し習主席は「先に李大統領と韓国政府による私と中国代表団一行に向けた温かく友好的な歓待に対し心から感謝する」と話した。

続けて「きょう午後私は李大統領と成果ある会談を行った。中国は2026年にAPEC議長として韓国とお互いを支持し緊密に協力していくことによりアジア太平洋の発展と繁栄をともに促進し、世界的ガバナンスをさらに公正で合理的な方向に発展していくよう推進する用意がある」と明らかにした。

習主席は唐の時代に長安に留学した慶州出身の文学家崔致遠（チェ・チウォン）の「帆を張って海に舟を浮かべれば、長い風が万里へと進ませる」という詩に言及し、「現在の中韓友好も活気と活力を発散し続けている」と話した。

彼は「数日前に私が韓国外国語大学国際学部の学生らから手紙を受け取り読んでみたが、一節一節に学生たちの中韓関係発展への期待があふれていた。青年は中韓関係の未来だ。両国が青年交流活動を多く行い中韓友好事業が続くようにすることを希望する」と明らかにした。

合わせて「中韓修交33年間に両国関係がイデオロギーの差を跳び超え全面的で迅速な発展を成し遂げ両国民に福祉をもたらした。急変する国際と地域情勢に直面して中韓両国が友好の伝統を継承し、東方の知恵を発揮しなければならない」と話した。

また「互いを尊重して信頼し、ともに協力して共生し、互いの成功を助ける良い隣国関係を維持することにより共同の努力で中韓関係の美しい明日をともに開いていこう」として中韓関係の発展と国民の幸福に向け乾杯を提案した。

一方、習主席は国賓夕食会が終わった後、午後7時33分ごろ儀典車両の「紅旗」に乗って離れた。彼は先月30日に入国当時に設定した動線に沿って金海（キムヘ）国際空港に移動し帰国の途に就いた。