「すごっ」今井翼、“『レゴ』ツリー”飾った室内ショットに大反響「作ったの!?」「超大作ですね」「きっと素敵なクリスマスが訪れますね」
俳優の今井翼（44）が1日、自身のインスタグラムを更新。「クリスマスに向けて わくわく♪」とつづり、『LEGO（レゴ）』ブロックで作られたツリーを飾ったホリデー感あふれる室内の写真を公開した。
【写真】「すごっ」「作ったの!?」「超大作ですね」今井翼が公開した“レゴツリー”飾った室内ショット
「#LEGO今井」のハッシュタグとともに紹介したツリーは、サンタクロースのほか、ミッキーマウスやミニーマウス、ドナルドダックなど、ディズニーの人気キャラクターたちのフィギュアも飾られ、かわいらしくにぎやかな仕上がりに。
テーブルには大ぶりのキャンドルが一緒に飾られ、室内が幻想的な空間になっている。
この投稿に対し、ファンからは「え〜すごっっ」「作ったの!?」「超大作ですね」「LEGOツリーとキャンドルの素敵な空間」「LEGOのクリスマスツリー可愛い」「翼くんのセンス本当にオシャレ」「きっと素敵なクリスマスが訪れますね」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「すごっ」「作ったの!?」「超大作ですね」今井翼が公開した“レゴツリー”飾った室内ショット
「#LEGO今井」のハッシュタグとともに紹介したツリーは、サンタクロースのほか、ミッキーマウスやミニーマウス、ドナルドダックなど、ディズニーの人気キャラクターたちのフィギュアも飾られ、かわいらしくにぎやかな仕上がりに。
テーブルには大ぶりのキャンドルが一緒に飾られ、室内が幻想的な空間になっている。
この投稿に対し、ファンからは「え〜すごっっ」「作ったの!?」「超大作ですね」「LEGOツリーとキャンドルの素敵な空間」「LEGOのクリスマスツリー可愛い」「翼くんのセンス本当にオシャレ」「きっと素敵なクリスマスが訪れますね」など、さまざまな反響が寄せられている。