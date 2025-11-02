MBSÁ°ÅÄ½Õ¹á¥¢¥Ê¡¢¡È¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤ÎÆ´¤ì¡É¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤Ë´¶·ã¡¡ºÇ¹â¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·
¡¡MBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤¤ç¤¦2Æü¸á¸å3»þ¤«¤é¡Ø¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¤³¤À¤ï¤ê¡È²á¤®¡É¥°¥ë¥áÆÃÊÌÊÔ¹õÅÄÅìÌî¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·µþÅÔÎ¹¡Ù¡Ê¸å3¡§00¡Á4¡§24¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤éÅÜ¤È¤¦¤Î¥È¡¼¥¯¡Ä¥á¥Ã¥»¹õÅÄ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ì¤ëÅìÌî¹¬¼£
¡¡¡Ø¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å3¡§40¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡È²á¤®¡É¥°¥ë¥á¡×¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡£¸µÎÁÍý¿Í¤Î¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¹õÅÄÍ¤ÈÎÁÍý½é¿´¼Ô¤ÎÁ°ÅÄ½Õ¹á¥¢¥Ê¤¬¿©ºà¡¢Ä´ÍýË¡¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¡×¡£¥²¥¹¥È¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°ÅÄ¥¢¥Ê¤¬¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£2¿Í¤Î¥²¥¹¥È¤ò¹õÅÄ¤ÈÁ°ÅÄ¥¢¥Ê¤¬¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¹¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï¡¢µþÅÔ¡¦Åò¥Î²Ö²¹Àô¤ÎÍì³°¡¢»³²û¤ËÐÊ¤àÅò½É¡Ö¤¹¤ß¤äµµÊöè¿¡×¡£µþÅÔ¡¦µµ²¬±Ø¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¹õÅÄ¡¢Á°ÅÄ¥¢¥Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ÎÅìÌî¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤éÁá¤¯¤â¡¢ÅìÌî¤ÎÅÜÅó¡Ê¤É¤È¤¦¡Ë¤Î¥È¡¼¥¯¤¬¤µ¤¯Îö¤¹¤ë¡£
¡¡½é¶¦±é¤È¤Ê¤ëÁ°ÅÄ¥¢¥Ê¤Ë¡Ö¡Ê¹õÅÄ¤È¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ë¤ä¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤º¤Ð¤ê¤È¼ÁÌä¤¹¤ëÅìÌî¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Á°ÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊÖÅú¤¹¤ë¡£ÅìÌî¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤Ï±ø¤¤¤±¤É¡¢±ü¤Ë¤¢¤ëÍ¥¤·¤µ¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Âçºå¤Ç¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÎÏ¶¯¤¹¤®¤Æ¥Ï¡¼¥È¤Ö¤ÃÄÙ¤·¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡°ì¹Ô¤ÏÎ¹´Û¤ËÅþÃå¡£µÒ¼¼¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ÏÂ¤Î¼ñ¤ò´¶¤¸¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿Àß¤¨¤ä²¹Àô³Ý¤±Î®¤·ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¡¢ÅìÌî¤â¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤¹¡£1ÆüÌÜ¤ÎÍ¼¿©¤Ë¡¢¤¹¤ß¤äµµÊöè¿¼«Ëý¤Î»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¿©ºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿µþ²ûÀÐ¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹õÅÄ¤¬¡Ö¤â¤¦1¿Í¥²¥¹¥È¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¤¾¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°ÅÄ¥¢¥Ê¤¬¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤éÂç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¡£»×¤ï¤Ì¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢Á°ÅÄ¥¢¥Ê¤ÏÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é´¿·Þ¤¹¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È2¿Í¤Ë¡ÈºÇ¹â¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡É¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë½¤¹Ô¤ò½Å¤Í¤¿¹õÅÄ¤ÈÁ°ÅÄ¥¢¥Ê¤ËÌ©Ãå¡£¹õÅÄ¤Ï´³ÊªÃ´Åö¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼´³Êª¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¸ª½ñ¤ò»ý¤ÄÀìÌç²È¤ËÀäÉÊ´³Êªºî¤ê¤ò³Ø¤Ó¡¢Á°ÅÄ¥¢¥Ê¤ÏµþÅÔ¤Î¤À¤·´¬¤Íñ¤ÎÌ¾Å¹¡ÖÂçÆÁ»û¤µ¤¤¤²È¡×¤Ç½¤¹Ô¤ËÄ©¤à¡£ÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤ò¶»¤Ë¡¢Á°ÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢ÅìÌî¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤ÎÀå¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
