双子の出産と育児の模様を公表している歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。赤ちゃんとの初めてのハロウィンの様子を公開しました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 「せっかくだし双子ファーストハロウィン着ました」 かぼちゃとコウモリの衣装で初体験





中川さんは「ハロウィンの日にち勘違いしてて昨日だったですね」と述べつつも、「せっかくだし双子ファーストハロウィン着ました」と、赤ちゃんたちのハロウィン衣装姿を披露しています。







公開された写真では、一方の赤ちゃんはオレンジ色のかぼちゃの衣装を、もう一方はコウモリの耳がついたフード付きの黒い衣装を着用。黒い衣装には「My 1st Halloween」の文字と胸元にオレンジ色のかぼちゃのデザインがあしらわれています。







中川さんは自身については「母さんは余裕なかった悔しい！来年は仮装したいなぁ！」とコメント。さらに「わたしはカボチャサラダ食べたくらいかな」と、自身のハロウィンの過ごし方についても触れています。







また、投稿では赤ちゃんについて「なぜミルクのときジョジョ立ちみたいな指使いするのかね」と、育児の日常におけるユーモラスな観察も綴られています。







さらに、人気漫画「こどものおもちゃ」の作者・小花美穂先生から双子へのプレゼントが届いたことも報告。「嬉しい絵も描いていただけた、、！」と喜びを表現しています。







最近の心境として「すみません、申し訳ない、罪悪感、じゃなくありがとうございます！を先に思うようにしようと」と綴り、「なにもかもわからない大変なときに親戚たちが助けてくれて優しさに感謝です」と、育児中の支援に対する感謝の気持ちを表明しています。







体調面では「ひざとか腰とか足首痛い、が勃発して」と育児の大変さを吐露する一方で、「いま、過去一くらいお肌が調子良い」と肌の調子が良いことを喜んでいます。





子育ての喜びについては「なんだかお兄ちゃんがめちゃくちゃむちむちしてきた 2週間前と別人レベル！毎日の成長が想像超えてくる！」と成長を実感している様子も伝えています。



【担当：芸能情報ステーション】