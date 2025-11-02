◇オランダ・エールディヴィジ第11節 フェイエノールト3−1フォレンダム（現地1日）

フェイエノールトは、今季絶好調の日本代表FW上田綺世選手が2ゴールを挙げ勝利。勝ち点を28に伸ばし、首位の座を守りました。上田選手はこの試合、前半19分に右サイドからの折り返しに体勢を崩しながらも右足で合わせて先制ゴール。後半44分にはFKからのボールに高い打点でのヘディングで2点目。勝利に大きく貢献しました。

これで上田選手はリーグ11試合で13ゴール。無得点に終わった試合は3試合のみで、8試合でゴールを記録。2位に5点差をつけて得点ランクトップを独走しています。また日本人選手初となる10月のリーグ月間最優秀選手にも選出されています。

【今季の上田綺世選手の出場成績】第1節 1得点 （NACブレダ）第2節 1得点 （エクセルシオール）第4節 2得点 （スパルタ）第5節 0得点 （ヘーレンフェ−ン）第3節 1得点 （フォルトゥナ）第6節 0得点 （AZ）第7節 1得点 （フローニンゲン）第8節 2得点 （ユトレヒト）第9節 3得点 （ヘラクレス）第10節 0得点 （PSV）第11節 2得点 （フォレンダム）