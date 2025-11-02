飼い主さんがヨーグルトを食べていたら、大型犬が「ちょうだい」とアピールしてきて…？無言なのに圧が強すぎるおねだりが話題になり、投稿は記事執筆時点で5万5000回再生を突破。「可愛すぎる」「圧がすごいｗ」「めっちゃ見てるｗ」といった声が寄せられています。

【動画：朝、ヨーグルトを食べ始めると大型犬の視線を感じて…あまりにも圧が強い『まさかの行動』】

ヨーグルトを食べていたら、大型犬が…

YouTubeチャンネル「ギンちゃんねるCreamGoldenGin」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「ギン」ちゃんと暮らす飼い主さんがヨーグルトを食べていた時の出来事です。

ヨーグルトを食べ始めてすぐに、背後から視線を感じた飼い主さん。振り向いてみたところ、そこにはお座りしてヨーグルトに熱い視線を送っているギンちゃんの姿があったそう。なんでもギンちゃんはヨーグルトが大好きで、毎朝飼い主さんにおすそ分けをもらいにくるのだとか。

おねだりの圧が強すぎる！

飼い主さんは何も見なかったことにして、一度ギンちゃんから目をそらしたそう。そして改めて、そ～っと様子をうかがってみると…？

なんとギンちゃんは壁から半分だけお顔を出して、じーっと飼い主さんを見つめていたとか。テレビドラマ「家政婦は見た！」の市原悦子さんを彷彿とさせる姿に、思わず笑ってしまいます。

飼い主さんと目が合った後も、「ちょうだい」とお目目で訴え続けるギンちゃん。全く騒がずに無言でおねだりしているだけなのですが、目力が強すぎるせいでとんでもない圧を感じます…！結局、飼い主さんは圧に負け、ギンちゃんのために少しヨーグルトを残してあげることに。

ヨーグルトを食べてご満悦の姿が可愛い

まずはフタだけ差し出してみたところ、ギンちゃんは「これこれ～！これが美味しいんだよね」とばかりにフタについていたヨーグルトをペロペロと舐め始めたとか。

そして中身が残った容器を持ってくると、ギンちゃんのお目目はキラキラに。「待ってました～！」と容器に舌を突っ込み、お口の周りにヨーグルトがつくのも構わず夢中になって食べていたそう。

その嬉しそうな姿は、好きなだけヨーグルトを食べさせてあげたくなるほど可愛いです。今後も飼い主さんはギンちゃんの圧の強さと可愛さに負けて、毎朝ヨーグルトをおすそ分けすることになりそうですね！

この投稿には「可愛すぎて笑ってしまいました！」「そんな目で見つめられたら何でも言うこときいちゃいそう」「こんなに美味しく食べてくれるとあげる方も嬉しくなるね」といったコメントが寄せられています。

ギンちゃんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ギンちゃんねるCreamGoldenGin」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ギンちゃんねるCreamGoldenGin」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。