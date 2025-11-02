「年間ベストゴール狙えそう」「ベイルかよ」驚愕のゴラッソ！ ５年ぶりマドリー復帰の22歳が決めたトップチーム初得点に脚光「ロマンのあるゴール」
現地11月１日に行なわれたラ・リーガ第11節で、レアル・マドリーはバレンシアとホームで対戦。４−０で圧勝した。
この一戦でダメ押しの４点目を挙げたのが、ポルトガルのベンフィカで経験を積み、今夏に５年ぶりの復帰を果たしたアルバロ・カレーラスだ。
82分、ロドリゴが左サイドで仕掛けてカットインからシュート。これは相手DFにブロックされるも、こぼれ球を拾ったカレーラスがエリア内左から左足を一閃。放たれた一撃は矢のごとく、ファーサイドのネットに突き刺さった。
マドリーのカンテラ出身の左SBにとっては、待望のトップチーム初ゴール。この豪快弾にSNS上では「年間ベストゴール狙えそう」「ベイルかよ」「ゴラッソ！」「ロマンのあるゴール」「真似したくなる」などの声があがっている。
なお、マドリーはリーグ戦４連勝と絶好調。暫定２位のビジャレアルと勝点差７で首位を堅持している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃の一撃！ カレーラスの記念すべきトップチーム初得点
