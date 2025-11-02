うお座さんの運気が上がる「秋冬の夜長の過ごし方」 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「秋冬の夜長の過ごし方」について解説します。
夜になったら、体を休めるもの。
遠い昔からの刷り込みがあなたの中には、しっかりと根付いているでしょう。ただ、ただ寝るだけでは、ちょっと惜しいと感じているはず。もっと有効活用したいと望んでいるのです。
【よくある症状】
「早く寝なきゃ」と思えば思うほど、目が冴（さ）えて軽い睡眠障害に陥ったり、動画や実況をエンドレスで見て、寝そびれたりしそう。
結果、翌朝、楽しんでリフレッシュというよりも、だるさ、後ろめたさが残ることに。
【うお座さんにオススメする夜の過ごし方】
1：お笑い
2：連続ドラマ
3：ゆる社交
負のサイクルを断ち切りましょう。
なんだか物足らない気がするから、ずっと何かを求め続けて、結果、寝不足になり、翌日もダラダラ、グダグダしてしまうパターンから脱して。あなたを救うのは、前向きパワーです。
【処方箋】
・夜は楽しく
エンタメに振り切っていくとよさそう。
面白いと評判のドラマを見る、ハズさないトークを楽しむことで、「よし、明日も頑張ろう」と素直に思えるでしょう。癒やし系のモフモフ動画、いいところで終わる続き物のコンテンツも、上手に取り入れて。
ただ、現実逃避でずっと見てしまうのは、逆効果です。帰宅時の移動時間に楽しむなど、家に持ち込まない工夫をしてみて。スッキリ気分転換ができる上、夜の時間がたっぷり手元に残せます。
・逆算する
睡眠時間を先に確保しましょう。
まず、自分に必要な睡眠時間を知るところから始めるとよさそう。実験的に、今日は8時間、明日は7時間、あさっては6時間で試してみると、ちょうどいい長さがつかめるでしょう。適当に眠って、今日は調子がいい、悪いとなりゆきに任せるよりも、ちゃんとデータを取ってみると、今後の人生がラクになっていきます。
親しい友人や恋人と今日あったことをシェアできると、安心とやすらぎがもらえるはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
