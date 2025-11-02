「もう27歳なの？」みちょぱ、海外で誕生日を迎える！ 美脚＆高級車との2ショット公開「マスタングですやん」
モデルでタレントのみちょぱさんは10月30日、自身のInstagramを更新。美脚が映えるショットを披露しました。
【写真】みちょぱの美脚際立つ超ミニ丈コーデ
コメントでは「みちょぱ誕生日おめでとう」「もう27歳なの？」「本当に大好き！！可愛すぎる」「27歳でもモデル活動を頑張ってくださいね」「益々綺麗可愛くなって良か」と、祝福と称賛の声が多く上がりました。また「マスタングですやん」「マスタングかっこよすぎるし似合ってる」と、みちょぱさんと車のツーショットに言及する声も上がっています。
(文:鎌田 弘)
「益々綺麗可愛くなって良か」みちょぱさんは「本日27歳になりました〜 いつもとまた違った場所で誕生日を迎えました！！」と報告し、7枚の写真を載せています。広大な自然に囲まれた道路を背景に、美しいミニスカート姿を公開しました。健康的な美脚がすらっと伸びていて、抜群のスタイルが際立っています。
圧巻のスタイルが際立つショットを披露14日には豹柄のタンクトップを着用した姿を披露したみちょぱさん。圧巻のスタイルが際立つショットです。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
