今ではすっかり大人の女性の色気を漂わせる女優になった観月ありさ。1991年に1stシングル「伝説の少女」で歌手デビューした観月だが、早くから人気女優としても活躍し、30年連続で連ドラ主演というギネス記録を持つことでも知られる。そんな彼女の人気を確固たるものにしたのが1996年に放映がスタートし、シーズン4やスペシャルドラマ、劇場版まで制作されることになった大ヒット作「ナースのお仕事」だ。

コメディエンヌとしての才能が爆発した本作で観月が演じているのは天然でドジな看護師・朝倉いずみ。型破りな後輩を指導する先輩看護師・尾崎翔子を当時数々のドラマに出演していた松下由樹が演じ、二人の漫才コンビのようなやりとりも大人気となった。

そんな伝説のドラマ「ナースのお仕事２」がフジテレビTWOで放映される。本作には、観月のインスタグラムで再会の2ショットがアップされた松岡昌宏が研修医役として出演。当時、20歳前後の二人の貴重な胸キュンシーンも数々登場する。

そして、もちろん、ポジティブな朝倉と心配性の尾崎のコンビは健在。系列の病院に異動になった朝倉のことを外科部長で夫でもある沢田俊介(長塚京三)そっちのけで尾崎が心配するなど、見どころ盛りだくさんの内容となっている。

■婦長と意地悪ナースに囲まれて奮闘＆ドジ暴走の観月に癒される

ドジだがどこか憎めない看護師役を熱演した、若き日の観月ありさの魅力が爆発！

ナースになって1年半、若葉会総合病院から若葉会第二病院に異動になった朝倉を待ち受けていたのは厳しい山岡婦長(野際陽子)とナースステーションを陰で仕切る大島(伊藤かずえ)たち。

トラブルに巻き込まれ、初日から遅刻した朝倉は指導係の大島に病室を案内されるも、花瓶を倒し、そのはずみでTVを壊すなど、患者たちも呆然のやらかしまくり。転院する患者を連れてきた尾崎まで、朝倉にどんな指導をしてきたのか怒られ、売り言葉に買い言葉で尾崎が「そんなことぐらいで驚かないでよ！」と逆ギレして新人ナース時代の朝倉の大失敗を思わず暴露。「せ〜んぱ〜い!」と朝倉を困り顔にさせる。

廊下を暴走し、怒られてシュンとしても立ち直りの早い主人公を茶目っ気たっぷりに魅せる観月は前代未聞のおっちょこちょいナースを生き生きと演じ、そんな後輩がかわいくてたまらない尾崎を演じる松下も感情が顔に出るタイプでチャーミング。「シーズン２」では新しい環境で使いっ走りにされ疲弊している朝倉のために、尾崎はある決断を下す。

■心配されてばかりの朝倉が心配する研修医を松岡が演じる

沢田の下で働く牧原耕太郎(松岡)は外科病棟の中でモテモテの研修医。プライドが高い牧原と気が強い朝倉は顔を合わせると憎まれ口を叩き合う関係で、朝倉が「水と油のような関係」を「水と石油」と言い間違うほどだ。

そんな二人が、牧原がオペで初めて執刀することになったのをキッカケに徐々に距離を近づけていくのも見どころのひとつ。弱音を吐く時に背中を向ける松岡の演技が切なく、繊細さを隠し持つ牧原を心配する観月の表情にもナースとしての成長が垣間見える。

そして、尾崎と朝倉のタッグが炸裂するのが第3話のナースボイコット事件。外科病棟を二人だけで回さなければならない事態に陥るが、尾崎は「やってやろうじゃないの！」と啖呵を切り、焦った朝倉は患者を乗せたストレッチャーで廊下を暴走。クセ者揃いのナースたちは果たしてチームとして結束できるのか？ 観月と松下の突き抜けたコンビに笑わされ、元気づけられること間違いなしだ。

文＝山本弘子

放送情報【スカパー！】

ナースのお仕事２

放送日時：2025年11月4日(火)12:10~

放送チャンネル：フジテレビTWO

出演：観月ありさ、松下由樹、松岡昌宏、伊藤かずえ、井上晴美、田口浩正、上原さくら、光浦靖子、宮地雅子、安達香代子、有沢康子、野際陽子、長塚京三 ほか

※放送スケジュールは変更になる場合があります。

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ