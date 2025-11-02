みずがめ座さんの運気が上がる「秋冬の夜長の過ごし方」 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「秋冬の夜長の過ごし方」について解説します。
1日の終わりくらい、自分の好きなように過ごしたい。
単なる希望というよりも、当然の権利だと感じているでしょう。このため、思うように過ごせないと、ストレスがたまることに。何ものにも縛られたくないのです。
【よくある症状】
人に煩わせたくない思いが強め。
自分のペースで過ごしたいし、一緒に過ごす人は厳選したいでしょう。合わないものは弾いていきます。繁忙期の残業、子育てなどの24時間体制の対応は、テンションキープが難しいはず。
【みずがめ座さんにオススメする夜の過ごし方】
1：半分こ
2：取り換えっこ
3：相談
最初に譲歩したほうが、ずっと生きやすくなるでしょう。
夜は丸ごと自分のものと考えるよりも、半分は、誰かのために使うものとすると、ままならないイライラが消えていくはず。発想を変えて、夜を捉え直して。
【処方箋】
・共存共栄
夜くらい、好きに生きたい。その気持ちはよく分かります。
でも、実際のところ、全部自分のために使ってしまうと、孤独死まっしぐらになる恐れが。
なぜなら、多くの人にとって、仕事終わりの時間は身近な人との絆を育てるタイミングだから。今日あったことを話し合う、1人では抱えきれない問題を共に解決するなど、プライベートなつながりで乗り切っていくのです。
趣味や研究、仕事を大事にするように、社交や家族サービスもこなして。
・等価交換
夜の時間を差し出す代わりに、昼の時間をもらいましょう。
「その日は協力するから、代わりに、別の日に休みをください」と話せば、多くの場合、分かってもらえるはず。
みずがめ座さんの夜の過ごし方として、オススメなのは、リサーチとプランニングです。翌日以降の予定に合わせて、いろいろ調べたり、策を練ったりしてシミュレーションをバッチリと。やるべきことをリスト化することで、人生をフル活用できるようになるでしょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
